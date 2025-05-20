Biletbayisi.com'dan 2025 Seyahat Analizi: Yeni Trendler ve Fiyat Dalgalanmaları

Biletbayisi.com'dan 2025 Seyahat Analizi: Yeni Trendler ve Fiyat Dalgalanmaları
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Biletbayisi.com, 2025'in ilk 5 ayına dair bilet fiyatları ve Türk yolcuların seyahat alışkanlıklarına ilişkin verileri paylaştı. İç hat uçuşlarında İstanbul, İzmir ve Antalya en çok tercih edilen rotalar olurken, yurt dışı uçuşlarında Balkanlar ve Orta Avrupa öne çıktı. Erken rezervasyon yapanlar uygun fiyatlarla seyahat etme imkanı buldu.

Biletbayisi.com, 2025'in ilk 5 ayına ilişkin bilet fiyatları ve kullanıcıların seyahat alışkanlıklarına dair analiz sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan ocak-mayıs arasındaki döneme ait verilere göre, Türk yolcuların rota tercihlerinde dikkati çekici değişiklikler yaşandı. Bilet fiyatlarında dalgalanmalar görülürken, kullanıcıların yeni seyahat alışkanlıkları ortaya çıktı.

Yılın ilk 5 ayında, iç hat uçuşlarında İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirler en çok tercih edilen rotalar olurken, İstanbul-Antalya, İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir, İzmir-Adana ve İstanbul-Trabzon gibi hatlar, bilet satışlarında zirvede yer aldı.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz bölgesine olan talepler geçen yıla göre yüzde 18 arttı. Özellikle kısa tatiller ve hafta sonu tatilleri için Bodrum, Dalaman ve Fethiye gibi destinasyonlara olan ilgi büyük oranda yükseldi.

Yurt dışı uçak bileti satışlarında ise Balkanlar ve Orta Avrupa öne çıktı. 2025'in ilk yarısında en çok bilet satışı yapılan yurtdışı rotaları, İstanbul-Belgrad, İstanbul-Podgorica, İstanbul-Viyana, İstanbul-Paris ve İstanbul-Roma olarak sıralandı.

Vizesiz seyahat imkanı sunan ülkelere ilginin, Kovid-19 salgını sonrası dönemde yüzde 22 arttığı gözlemlendi. Ayrıca, ekonomik fiyat avantajı ve kısa uçuş süresi sunan ülkeler Türk tatilciler arasında trend haline geldi.

Sadece uçak bileti değil, otobüs bileti ve araç kiralama hizmetlerinde de kayda değer artış yaşandı. Bayram ve okul tatillerinde büyük şehirlerden Anadolu'ya olan otobüs seferlerinde yoğunluk gözlemlenirken, araç kiralama talepleri özellikle sahil bölgelerinde ve turistik illerde rekor seviyeye ulaştı.

Uçak bileti fiyatlarında dalgalanma yaşansa da erken rezervasyon yapan kullanıcılar en uygun fiyatlarla seyahat etme avantajı yakaladı.

En ucuz iç hat bileti İstanbul-Ankara arası 749 liradan başlayan fiyatlarla satıldı. İstanbul-Belgrad hattında 1299 lira ile en uygun yurt dışı uçak bileti satışı gerçekleşti. İstanbul-New York uçuşu, sezonun en yüksek fiyatlı biletlerinden biri olurken, fiyatı 16 bin 500 liraya kadar çıktı. İstanbul- İzmir otobüs biletleri ortalama 950 liradan satılırken, en yoğun dönemde fiyatlar 1200 liraya kadar yükseldi. Günlük araç kiralama fiyatları sahil bölgelerinde ortalama 1400 lira olarak gerçekleşti.

Kullanıcıların yüzde 64'ü erken rezervasyon ile bilet almayı tercih etti. Mobil uygulama üzerinden bilet satın alma oranı yüzde 74'e ulaştı. Yılın ilk yarısında yapılan kampanya ve indirimler, kullanıcıların seyahat kararlarını belirlemede önemli rol oynadı.

En çok tercih edilen 10 rota, İstanbul-Antalya, İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir, İzmir-Adana, İstanbul-Trabzon, İstanbul-Belgrad, İstanbul-Viyana, İstanbul-Paris, İstanbul-Bodrum ve İstanbul-Dalaman olarak sıralandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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