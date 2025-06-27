Bilecik'te Tescilli Boncuk Fasulyesi için İplikleme Çalışmaları Başladı

Bilecik'te Tescilli Boncuk Fasulyesi için İplikleme Çalışmaları Başladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kılçıksız ve parlak dış yüzeyiyle dikkat çeken tescilli boncuk fasulyesi üreticileri, mahsulün sarılması için iplikleme çalışmalarına başladı. Bu yıl yaklaşık 1500 ton ürün bekleniyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı ilgi gören tescilli boncuk fasulyenin üreticileri, topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme mesaisine başladı.

İlçe merkezi ve köylerinde 1500 dekar alana ekilen boncuk fasulyenin üreticileri, bu yıl yaklaşık 1500 ton ürün bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, Bilecik genelinde ekonomik değere sahip 72 çeşidin yetiştirildiğini, bunlardan birinin "Pazaryeri boncuğu" adıyla tescillenen ürün olduğunu söyledi.

İlçenin rakım yüksekliğinin ve hava sıcaklığının fazla olmamasının fasulyeye ayrı lezzet kattığını belirten Yoldaş, "Bu fasulye kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet görüyor. İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi çevredeki büyükşehirlere gönderilen ürünün, hasadın ilk döneminde yüksek fiyattan alıcı bulmasını öngörüyoruz." dedi.

Hasadın ağustos ayında başlayacağını anlatan Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekilen tohumlar yaklaşık 15 gün içinde kardeşlenme dönemine girer. Sarmaşık bitki olduğundan bu duruma gelince 1,5-2 metre boyunda daha önceden hazırlanmış tesisata ip atarak 'ipe sarma' dediğimiz direkler arasına gerilen tellere bağlanır. Yaklaşık 1,5 ay içinde meyve vermeye başlar. Ağustos ayı içinde başlayan ürün verme işlemi, peyderpey eylül ayının sonlarına kadar devam eder."

Dereköylü üreticilerden Halil Senaver ise mayıs başlarında tarlaya tohumları ektiklerini, haziranda da yeşeren bitkiye iplikleme çalışması yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Ekonomi
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