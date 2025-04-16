Bilecik'te Cennet Hurması Don Olayıyla Zarar Gördü

Bilecik'te cennet hurmasını zirai don vurdu. Üreticiler, zirai donun üretimi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin 200 dönümlük bahçelerde yetişen 'Cennet Hurması'nı bu yıl don olayı vurdu. Bölgede binlerce ağaçta çiçeklerin kuruması ve dökülmesinden dolayı bu yıl hurma kurusu, pestil, hurma sirkesi ve hurma pekmezi üretilemeyecek. Üreticiler geçen yıl da bölgede yaşanan kırağı sonrası üretimin yüzde 50 azaldığını söyledi.

"Bu sene don vurduğundan dolayı tahmin ediyorum ki 1 kilo bile hasadımız olmayacak"

Konu hakkında açıklama yapan Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelini vuran don maalesef bizi de etkiledi. Başköy, Bekdemir ve Küplü olarak bin 200 ton hurma hasadımız oluyordu. Ama maalesef bu sene don vurduğundan dolayı tahmin ediyorum ki 1 kilo bile hasadımız olmayacak. Çiftçilerimiz mağdur oldu. Görüyorsunuz yani bütün bahçeler böyle. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider geldi ve konuyu ona da arz ettik. Biraz daha çiftçilere destek olursak çiftçiler de bu duruma karşılık kendilerini daha fazla meyvelere adarsa önümüzdeki sene güzel bir sezon geçirir diye düşünüyorum" dedi.

"Bu yıl hurma kurusu, pestil, hurma sirkesi ve hurma pekmezi yapılamayacak"

Demirbaş konuşmasının devamında, "Hurmadan son 2-3 yıldır kurutma, pekmezini, pestilini yapıyorlar. Kabuğundan bile sirke yapılıyor, çiftçi olarak değerlendiriyoruz ve her şeyinden faydalanıyoruz. Maalesef bu sene hiçbiri olamayacak" dedi.

Demirbaş, "Bu don olayını bilmeyenlere tarif edeyim, don olmasaydı burası şu anda yemyeşil olacaktı. Don olduğu için yapraklar kurudu, bir gecenin hasarı. Bazı arkadaşlar önlemini almaya çalıştı. Gerek saman yakarak gerek buhar yaparak ama bütün hurmalarımız gitti. Genel olarak bin 100 - bin 200 ton arası dekar olarak diyebilirim. Genel olarak bin 500, 2 bin dekar vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İklim yasasını destekliyorum"

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş "Küplü, Başköy, Bekdemir'de ne çıkar, hurma çıkıyor. Küplü, Başköy ve Bekdemir'de demek ki başka hasadımız yok. Hurma para ediyor diye başka yerlerde de hurma dikilmesin. O yörede ne müsaitse o dikilsin ki burada planlı olarak yaparsak daha avantajlı olur diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"3 senedir kırağı don bizi mahvetti, 800 ila bin arası ağacım var benim hepsini satıyorum"

Cennet hurması üreten Mustafa Ülker ise "Hurmacılıkla uğraşıyorum 20-25 seneden beri. 3 seneden beri don yüzünden ağaçlar bu hale geldi. Bende 90-100 ton hurma çıkıyor. Ama bu sene yüzde 1'i bile yok" dedi. - BİLECİK