Bilecik'te 100 Bin Dekar Alanda Yağlık Ayçiçeği Ekimi Başladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 100 bin dekarlık alana ekilecek yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Vali Aygöl, program sonrası traktörün direksiyonuna geçti ilk ekimi kendisi yaptı.

Bilecik'te tarımsal üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, Gölpazarı ilçesinde yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Programa Vali Şefik Aygöl de katılarak çiftçilere destek verdi. Törende üreticilere yağlık ayçiçeği tohumları dağıtılırken, Vali Aygöl de ayçiçeği ekimi yaparak tarıma verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

100 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirilecek

Bilecik'in tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında 100 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirilecek. Tarımsal üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek adına yapılan bu projeyle, bölge ekonomisine ve gıda sektörüne önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Bilecik, verimli toprakları ve çiftçilerin emeğiyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. - BİLECİK