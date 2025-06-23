Bi'Güzel, Uluslararası Lezzet Enstitüsü'nden 5 Ödül Aldı

OYAK Enerji şirketlerinden GüzelEnerji'nin yiyecek ve içecek markası Bi'Güzel, Belçika merkezli International Taste Institute (Uluslararası Lezzet Enstitüsü - ITQI) tarafından 5 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GüzelEnerji, International Taste Institute tarafından ödül alan Türkiye'nin ilk akaryakıt şirketi oldu.

Bi'Güzel markasıyla yarışmaya katılan şirket, üç peynirli simit ve kahve çekirdeğiyle iki, Susurluk tostu, kavurmalı kaşarlı sandviç ve soğuk kahve-Latte ürünleriyle birer yıldız kazanan şirket, toplamda 5 ödül elde etti.

ITQI tarafından verilen ödüllerin üç yıl geçerliliğini koruyacağı bildirildi.

GüzelEnerji'nin akaryakıt sektöründeki değişim ihtiyacına yanıt vermek amacıyla oluşturduğu yenilikçi markası Bi'Güzel, güvenli, lezzetli ve hızlı şekilde tedarik edilen ürünlerini misafirleri ile buluşturuyor.

Tatlı, atıştırmalık, pastane ve taze sandviç kategorilerindeki geniş bir lezzet yelpazesi sunan Bi'Güzel, soğuk, doğal ve taze içeceklerin yanı sıra özel kahve çeşitleriyle de menüsünü zenginleştirmeye devam ediyor. Hizmet anlayışıyla da sektörde fark yaratmayı amaçlayan Bi'Güzel, "Barista ile kahve hizmeti" ve "arabaya servis" gibi yenilikçi çözümlerini de misafirleriyle buluşturuyor.

2005'te Belçika'da kurulan International Taste Institute, tat kalitesine önem veren markalar için küresel bir tanıtım platformu sunmanın yanı sıra tat ve lezzet konusunda dünya çapında bir standardizasyon sağlamayı hedefliyor. Profesyonel şeflerin ve tat uzmanlarının objektif tat testlerine dayanarak gıda ve içeceklerin kalitesini belirleyen ITQI, tüketicilere ve üreticilere yardımcı olabilmek amacıyla sonuçları derecelendiriyor.