Beyşehir Gölü'nde av sezonu açıldı, balıklar tezgahları süsledi

KONYA - Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonunun başlamasının ardından avlanan balıklar satış noktalarında tezgahları süslemeye başladı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, 3 ay devam eden balık avı yasağına tüm balıkçıların uyduğunu belirterek, av sezonunun açılmasıyla birlikte ise beklentilerinin avcılardan boy limitlerine uyması olduğunu söyledi. Beyşehir Gölü'nün Konya sınırlarındaki tatlı sularda kooperatif üyesi 466, Isparta bölümünde ise 134 olmak üzere toplam 600 balıkçı teknesinin bulunduğunu hatırlatan Kurt, tatlı su gölünden bölgede geçim sağlayan yaklaşık 2 bin 500'e yakın insan olduğunu vurguladı. Yeni av sezonunun açılmasıyla birlikte Beyşehir Gölü'nün Konya bölümünde ilk gün kooperatiflerine üye 270 balıkçı teknesinin göl sularına "vira bismillah" diye açılıp avlanma yaptığını belirten Kurt, sezonun ilk günlerindeki av beklentilerinden memnun olduklarını dile getirdi. Kurt, geçen yılın aynı dönemine göre av sezonunda yüzde 30'luk bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, "Bugünlerde sazan ve kefal dediğimiz akbalık ile kadife türünün avcılığı iyi durumda. Pazarımız da iyi, kalitemiz de iyi. Avcı da alan da memnun, yiyen de memnun. Satan da memnun. İlerleyen günlerde levrek de görülüyor. Sudak balığında önümüzdeki ay içerisinde ciddi bir beklentimiz var. Avcıların beklentisi de aynı yönde. Gölde aşırı bir otlanma olmasına rağmen bu seneki balık potansiyelimiz şimdilik iyi görülüyor" dedi.

"Hem kalitesi hem de lezzeti çok üstün derecededir"

Beyşehir Gölü'nün tatlı su balıkçılığında Türkiye'nin önemli bir üretim ve av yapılan merkezlerinden birisi konumunda olduğunu da vurgulayan Kurt, gölün birinci derecede içme suyu havzası olmasından dolayı balık kalitesinin ve lezzetinin de üstün durumda olduğunu ve bunun da tercih edilirliğini artırdığını ifade etti. Beyşehir Gölü sularında ağır metal olmadığından avı yapılan su ürünlerinin üst derece kaliteye ve lezzete sahip olduğunu vurgulayan Kurt, Beyşehir Gölü'nde avı yapılan sudak balığının da bu yönüyle dünyada bir numara olduğunu belirtti. Kurt, kefal ile tatlı su sazanının iç piyasada aranan bir türler arasında yer aldığını hatırlatarak, "Balıklarımızın hem kalitesi hem lezzeti çok üstün derecededir. Fiyatı da çok uygundur" ifadeleri kullandı.

Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte yöre halkının "Gövce" olarak tanıdığı tür ile kızılkanat ve yağ balığı türlerinde de bir artışın olduğunu gözlediklerini ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kurt, "Özellikle endemik türlerden yağ balığında önemli bir artış var. Ufak tefek kızılkanat da görülmekte. Şu anda kızılkanat ve yağ balığını avcılarımıza tutturmuyoruz. İleriki yıllarda onlarda büyük bir potansiyel bekliyoruz" diye konuştu.

"Balığımız da yurt dışına açılmaya başladı"

Beyşehir Gölü balıklarında özellikle sudak balığının yurtdışına gönderildiğine dikkati çeken Kurt, levreğin başta Fransa, Almanya, Danimarka ve Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini vurgulayarak, "Beyşehir Gölü etrafında yurtdışına gönderilen türleri işleyip fleto haline getiren 5 işletmemiz var. Sudağın yanında kadife balığımız da yurt dışına açılmaya başladı ve ciddi bir Pazar oluştu. Şu anda bu işletmelerimizde ciddi bir istihdam da söz konusu. 500 insana bu işletmelerimiz iş imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de en ekonomik, en ucuz yiyecek"

Kurt, Beyşehir Gölü'nde avı yapılan balık türlerinin fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'lik bir artış olmasına rağmen halen kırmızı ve beyaz tavuk etine göre oldukça ucuz olduğunu da belirterek, vatandaşlara tatlı su balığını sofralarında daha çok yer vererek tüketmeye çağırdı. Kurt, "Tezgahta özellikle kadife ve akbalık 20-25 lira arasında kilo fiyatı değişiyor. Sazanlarımız 80 lira civarında. Sudak balığı ise boyuna göre 120 ila 150 lira arasında değişiyor. Tatlı su balıklarımız hala diğer et türlerine göre Türkiye'de en ekonomik, en ucuz yiyecek. Hem doğaldır, hem de fiyatı çok uygundur. O yüzden vatandaşlarımıza balık yemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Bugün ise 50-60 kilo balık avladık"

Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapan avcı Hüseyin Karaboyun, yeni av sezonundan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Yeni sezonun ilk gününde karışık türlerde 300 kiloya yakın balık avı gerçekleştirdiğini anlatan Karaboyun, "Allah'a şükür balık durumu iyi. Ak balık tuttuk, kadife var, Çin sazanı var. Hepsine maşallah diyelim. Sezon güzel başladı. Bugün ise 50-60 kilo balık avladık, yeterli. Gölde otlanma var ama ot olmazsa balık da olmaz. Tek sıkıntımız balıkların neslini tüketen karabatak kuşu" şeklinde konuştu.