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Beştepe'te kritik zirve! Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştiriyor

Beştepe'te kritik zirve! Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştiriyor

Ekonomi Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak. Öte yandan zirveye Merkez Bankası Başkanı görevine atanan Hafize Gaye Erkan da katılacak.

Seçimlerin ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemdeki ilk toplantısını bugün saat 10.00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA KATILACAK

Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak. Toplantıya Kurul üyesi olmayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da davet edildiği öğrenildi.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Ekonomi Beştepe Ekonomi Haberler

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