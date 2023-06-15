Beştepe'te kritik zirve! Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştiriyor

Seçimlerin ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemdeki ilk toplantısını bugün saat 10.00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA KATILACAK

Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak. Toplantıya Kurul üyesi olmayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da davet edildiği öğrenildi.