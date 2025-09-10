Dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerindeki markalarıyla faaliyet gösteren Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, Besler'in, "İsrafsız Şirket" iş modeli çerçevesinde 2024'te sürdürülebilirlik alanında attığı adımları ve sürdürülebilirlik performansını kapsıyor.

Besler, SuperFresh, DFU, Bizim Yağ, Luna, Yayla, Sabah gibi 57 marka ve 1500'ü aşkın ürünle dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak şirket bu yıl Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Raporda, öncelikli iklim riskleri, bu risklerin finansal etkileri ve bu etkileri iyileştirmeye yönelik hedef ve performans göstergelerine yer veren Besler, finansal bakış açısını sürdürülebilirlik odağında ele aldı.

Besler, 2024'te sürdürülebilirlik vizyonunun temellerini sağlamlaştırmak ve paydaşlarının fikirlerini çevresel, sosyal ve finansal etki bakış açısıyla süreçlere entegre etmek amacıyla "çifte önemlilik analizi" gerçekleştirdi.

Bu analiz sonucunda ortaya çıkan yüksek öncelikli konular etrafında sürdürülebilirlikle ilgili stratejik hedefler oluşturuldu. Besler, bu analiz sürecinde sürdürülebilirlik ve iklim odaklı risk ve fırsatları da ele aldı.

"31 milyon liraya yakın verim artışı"

Gıda kaybı ve israfı, kaynakların verimli kullanımı, gıda güvenliği, sürdürülebilir ham madde tedariki gibi alanlara odaklanan şirket, gıdanın sürdürülebilir geleceği için yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi sürdürdü.

Şirket, SuperFresh'in entegre bir iş modeli olarak kurguladığı "Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı" projesinde hasattan tüketime israfı önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam etti.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında çiftçilere düzenli eğitimler ve danışmanlık verilirken sözleşmeli tarım desteğiyle yerli üretim desteklendi.

Tatlı mısır ekilen alanlarda damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması için yürütülen teşvik çalışmalarıyla, çiftçiler 31 milyon liraya yakın verim artışı, yaklaşık 4,1 milyon ton su tasarrufu ve 2 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı, 6 milyon liranın üzerinde finansal tasarruf elde etti.

SuperFresh'in Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle 2024'te birlikte çalışılan kadın çiftçi oranı yüzde 30'a ulaştı. Kadın çiftçiler, finansal okuryazarlıktan ekolojik okuryazarlığa, girişimcilikten yapay zekaya kadar pek çok alanda aldıkları eğitimlerle daha donanımlı hale getirildi.

Besler, 2024'te 9 milyon liranın üzerinde yatırımla yıl içerisinde tamamlanan ve devam eden olmak üzere toplam 14 enerji verimliliği projesini hayata geçirdi.

"Kaynak kullanımında yüzde 40 azalma"

Besler'in Avrupa Birliği ve TÜBİTAK'la yürüttüğü verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı projesi Avrupa Bölgesinde Akıllı Tarım Alanları (SAFER) ile en çok tüketilen tarım ürünlerinden patatesin üretim süreçlerinde iyileştirme gerçekleştirildi.

Nesnelerin interneti ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemine sahip projede, deneme alanlarındaki patates tarlaları drone ve sensörlerle anlık takip edilerek su ve besin ihtiyaçlarını tespit edilirken, erken uyarı sistemleriyle olası hastalık ve kayıpların önüne geçiliyor.

Sistemin başarılı bir şekilde entegrasyonu sayesinde hedeflerin üzerinde sonuçlar elde edilirken, ürün kalitesinde yüzde 25, ürün verimliliğinde yüzde 17 artış, kaynak kullanımında ise insan gücü dahil yüzde 40 azalma sağlandı.

"Sürdürülebilirliği stratejilerimizin merkezinde konumlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, sorumlu üretim anlayışıyla gıdanın geleceği için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Altınkılınç, tarladan sofraya değer zincirlerinin her aşamasında gıda sistemlerinin dayanıklılığını artırmak için tüm paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Besler olarak çevresel sürdürülebilirliği ve doğal kaynakların korunmasını yalnızca bir öncelik olarak görmediklerini, stratejilerinin merkezinde konumlandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, enerji verimliliği, ambalaj optimizasyonu ve atık yönetimi gibi alanlarda çevreye olan negatif etkimizi her yıl sistematik olarak azaltırken çeşitlilik ve kapsayıcılığı kalıcı bir şirket kültürüne dönüştürerek toplumsal etkimizi güçlendiriyoruz. Gıda gibi hayati bir sektörde faaliyet göstermenin sorumluluğuyla, sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, hiçbir paydaşımızı geride bırakmadan birlikte dönüşmeyi hedefliyoruz."