Ordu'da kurban bayramı yaklaşırken besiciler, şuan için satışların düşük olduğunu, 9 günlük bayram tatilinde satışların artmasını beklediklerini söylediler. Kurbanlık hayvan fiyatlarının yüksek olması da etkili oluyor.

Besicilerin gözü 9 günlük bayram tatilinde

ORDU - Kurban Bayramı'na yaklaşık 10 gün kalırken, Ordu'da pazarlıklar yapılarak kurbanlıklar satılmaya başladı. Besiciler, şuan için satışların düşük olduğunu, 9 günlük bayram tatilinde satışların artmasını beklediklerini söylediler.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşların kurbanlık hayvan telaşı arttı, fiyatların geçen yıla göre zamlı olduğu görüldü. Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, hayvanların 15 gün önceden satılmaya başladığını belirterek, kişi başı hisse fiyatlarının ortalama 8-15 bin lira, kilogram fiyatının 280-300 lira arasında olduğunu söylediler.

"40 bin TL'den 90 bin TL'ye kadar hayvan var"

Enver Özdemir isimli besici toplamda 34 kurbanlık hayvanı olduğunu, günlük bir tane satış yaptıklarını söyledi. Bayram tatili dolayısıyla dönecek olanların gelmesiyle satışların daha da hızlanacağını söyleyen Özdemir, "Bizde 40 bin TL'den başlayan hayvan fiyatları 90 bin liraya kadar ulaşıyor" dedi.

"Kapak atmamış hayvanlara dikkat etsinler"

Şenel Tunç isimli besici de kurbanlık alacak vatandaşların şartlarına uygun şekilde hayvan almaları gerektiğini, kapak atmamış olan hayvanların kurban olamayacağını belirterek, insanların bu konuda hassas davranmaları gerektiğine dikkat çekti.

"9 günlük bayram tatilinde satışların artacağını düşünüyoruz"

Mustafa Özdemir isimli besici de şuan için yoğunluğun az olduğunu, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk beklediklerini söyledi. Kurbanlık fiyatlarının yüksek olmasının da etkili olduğunu ifade eden Özdemir, "İnsanlar büyük marketlerden almak istiyor ama maalesef kurbanlarını göremiyorlar. İnsanlara şunu söylemek istiyorum hisse yaptıkları yerde, kesilecek olan hayvanı görmeleri lazım" diye konuştu.