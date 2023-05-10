BES İzmir Şubesi, Kamu Çalışanlarının Maaşlarına Acil Ek Zam Yapılması Talebiyle Eylem Yaptı

KERİM UĞUR

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi üyeleri, kamu çalışanlarının maaşlarına acil ek zam yapılması talebiyle SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde 'kırmızı kartlı' eylem yaptı. BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, "Kamu emekçisi ve emeklilerinin maaşı Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasına bırakılamaz. Biz şimdi acil ek zam istiyoruz. Yarın değil bugün istiyoruz. Görüldüğü gibi yüzde 45 zam ortada yoktur, ayrıca yüzde 123 olan yeniden değerleme oranının altında kalan her zam kamu emekçilerinin daha fazla fakirleşmesi demektir" dedi.

BES İzmir Şubesi üyeleri, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. "Boş vaatlere karnımız tok acil ek zam istiyoruz" pankartı açan sendika üyeleri, "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Yaşasın sendikal mücadelemiz", "İnsanca bir ücret istiyoruz" sloganları attı.

"ACİL EK ZAM İSTİYORUZ. YARIN DEĞİL BUGÜN İSTİYORUZ"

Sendika üyeleri adına açıklama yapan BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, şunları söyledi:

"Kamu emekçileri oyalanmaya devam ediyor. Bizlerin acil zamma ihtiyacı varken 4 milyon kamu emekçisi halen oyalanmaya çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı miting meydanlarında 'Kamu işçisine yüzde 45 zam yaptık, memurlara da temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var' demiştir. Havuz medyası da bunu yüzde 45 zam olarak sanki bize bugün yapılmış gibi ifade ediyor. Peki bu haber yalansa gerçek nedir? Nisan ayı itibarıyla TÜİK verilerine göre dört aylık enflasyon yüzde 15,21, haziran ayı itibarıyla sahte enflasyon rakamları yüzde 20 olması beklenmektedir. Bu rakamdan Ocak 2023 döneminde yapılan yüzde 8 zam düşülerek yaklaşık yüzde 12, temmuz ayıdan 4 milyon memur ve 20 milyon kamu emeklisine zam yapılacağı kesindir. Yani yüzde 12'nin üzerinde bir şey yok. Ondan sonrası Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında kalmaktadır. Kamu emekçisi ve emeklilerinin maaşı Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasına bırakılamaz. Biz şimdi acil ek zam istiyoruz. Yarın değil bugün istiyoruz. Görüldüğü gibi yüzde 45 zam ortada yoktur, ayrıca yüzde 123 olan yeniden değerleme oranının altında kalan her zam kamu emekçilerinin daha fazla fakirleşmesi demektir. Kaldı ki temmuz ayına kadar memurlar ne yapacaktır? Kamu işçisine yapılan zam bugün geçerlidir ve net 15 bin 700 TL olmuştur. Oysa bugün en düşük memur maaşı 10 bin 500 TL, iki çocuklu en düşük memur maaşı 11 bin 600 TL, ortalama memur maaşı 12 bin 200 TL civarındadır" dedi.

"HER AY 10-15 BİN TL'MİZ AKP İKTİDARI TARAFINDAN GASP EDİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'En düşük memur maaşını 2,5 asgari ücret yapacağım' açıklaması en net ve en umut verici açıklamadır. Ancak yoksulluk sınırına ve AKP'nin geldiği 2002 yılına bakıldığında yeterli değildir. Kamu emekçileri sandığa gittiklerinde somut taleplere bakacaklardır. Sahte enflasyon rakamları ile memur maaşı son iki yılda yarı yarıya erimiştir, 10 çeyrek altından 4,5 çeyrek altına düşmüş, temel tüketim maddelerine, kiralara gelen zamlar ve döviz krizi nedeniyle her ay maaşımızdan ortalamadan 10-15 bin TL gasp edilmektedir. Artık bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanlara oy yok. Sadaka zamlarına, ulufe zamlarına oy yok. Hakkımızı istiyoruz. Bunun yolu gerçekten grevli toplu sözleşme düzeninde özgürce kamu emekçilerinin kendi zamlarını belirlemesinden geçmektedir. Seçimlerden sonra sendika yasasının acil değiştirilerek TİS görüşmelerinin ekim ayına ertelenmesi, yetki tespitinin 15 Eylül olarak belirlenmesi gerekmektedir. 21 yıldır kaşıkla verdiğini her seferinde kepçe ile geri alanlarla geldiğimiz yer sefalet endeksinde dünya liderliğidir. Kamu emekçilerinin yalan vaatlere karnı tok hakkımız olan ek zammı acil olarak istiyoruz. Bizlere oyalayanlara da oy yok diyoruz"

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, iktidara 'artık yeter' yazılı kırmızı kartları gösterdi.