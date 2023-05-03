BES Genel Başkanı Berdicioğlu: TÜİK, Enflasyona Çareyi Buldu

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, "TÜİK, enflasyona çareyi buldu. İktidarın düşüremediği enflasyonu, TÜİK türlü türlü oyunlarla düşürmeyi başardı. TÜİK, 2023 yılı nisan ayında tüketici fiyatları endeksinde, bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 43,68 artış gerçekleştiğini açıkladı. Sendikamız, kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırması sonuçlarına göre; BES-TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 5,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 108,70 artış gerçekleşmiştir" dedi.

BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi ve kendilerinin belirlediği enflasyon verilerini açıkladı. Berdicioğlu, şunları söyledi:

"TÜİK, enflasyona çareyi buldu. İktidarın düşüremediği enflasyonu, TÜİK türlü türlü oyunlarla düşürmeyi başardı. TÜİK, 2023 yılı nisan ayında tüketici fiyatları endeksinde, bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 43,68 artış gerçekleştiğini açıkladı. Sendikamız, kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırması sonuçlarına göre; BES-TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 5,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 108,70 artış gerçekleşmiştir.

Sendikamızın hesaplamalarına göre; 2023 yılı ilk dört ayında emekçilerin enflasyonu yüzde 25,53 olmuştur. Yani kamu emekçileri, 2023 yılı nisan ayı ücretlerinde 11,13 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır. TÜİK 2023 yılı nisan enflasyonunun yüzde 2,39 açıklarken Büro Emekçileri Sendikası tarafından açıklanan kamu emekçilerinin enflasyon sepet araştırması sonuçlarına göre 5,56 olarak gerçekleşmiştir. Gıda enflasyonunda ise kamu emekçilerinin enflasyon sepet araştırması sonuçlarına göre gıda enflasyonu aylık yüzde 7,73 olarak gerçekleşmiştir. Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu ise 2023 yılı nisan ayında TÜİK tarafından yüzde 43,68 olarak açıklanırken yüzde 65,2 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 108,70 olmuştur. Yıllık gıda enflasyonu ise TÜİK rakamlarının 115,35 puan üzerinde, tamı tamına 169,28 olarak gerçekleşmiştir."