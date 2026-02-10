Haberler

Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Güncelleme:
Yılbaşından bu yana peş peşe zamlanan akaryakıta bir zam daha geliyor. Benzinin litresine perşembe gününden itibaren 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

  • Benzin fiyatlarına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.
  • Zamlı benzinin İstanbul'da 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.
  • 10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 55,47 TL, motorinin litre fiyatı 57,74 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 30,09 TL olarak uygulanıyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorine nazaran daha ucuza satılan benzin fiyatlarına, petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

PETROL VE DÖVİZ FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimler, akaryakıt ürünlerinin rafineri çıkış fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu gelişmelerin ardından benzinde yeni bir artışın gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 55,47 TL, motorinin litre fiyatı 57,74 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 30,09 TL olarak uygulanıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 55,30 TL, motorin 57,57 TL, LPG ise 29,49 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 56,39 TL, motorinin litre fiyatı 58,86 TL, LPG'nin litre fiyatı 29,97 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir'de ise benzin 56,68 TL, motorin 59,13 TL, LPG ise 29,89 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
