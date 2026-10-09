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Belçika, akaryakıt fiyatlarına rağmen acil petrol rezervlerini piyasaya sürmeyecek

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Belçika hükümeti, yükselen akaryakıt fiyatlarına rağmen stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunmayı planlamıyor. Rezervlerin olası arz kesintilerine karşı güvence olarak tutulması gerektiğini savunan hükümet, bu stokları yalnızca ciddi arz riski halinde kullanmayı öngörüyor.

Belçika hükümeti, stratejik petrol rezervlerini yükselen akaryakıt fiyatlarını sınırlamak amacıyla piyasaya sunmak yerine, olası arz kesintilerine karşı korumayı tercih ediyor.

Belçika'da yayımlanan de Tijd gazetesinin haberine göre, bazı Avrupa ülkeleri artan akaryakıt fiyatlarının etkisini hafifletmek için stratejik petrol stoklarının bir bölümünü piyasaya sunarken Belçika hükümeti acil durum rezervlerini kullanmayı planlamıyor.

Federal hükümet, stratejik stokların petrol arzında yaşanabilecek ciddi aksaklıklara karşı güvence olarak tutulması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle, arz sıkıntısı riski ortaya çıkmadıkça rezervlerin piyasaya sunulması öngörülmüyor.

Belçika Ekonomi Bakanlığının resmi bilgilendirmesinde de stratejik stokların yalnızca yüksek petrol fiyatlarıyla mücadele amacıyla kullanılamayacağı belirtiliyor.

Ülkenin stratejik rezervleri, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonundaki ortak müdahaleler kapsamında, diğer üye ülkelere destek sağlamak veya ulusal ve yerel ölçekte yaşanabilecek arz sorunlarını gidermek amacıyla kullanılabiliyor.

Ham petrol ve rafine petrol ürünlerinden oluşan stratejik stoklar, Belçika'nın en az 90 günlük net petrol ithalatını karşılayacak düzeyde tutuluyor.

Uluslararası stok müdahalesi

G7 liderleri 2 Ekim'de IEA koordinasyonunda 100 milyon varilin dört ay içinde serbest bırakılacağını açıklamıştı. Plan, ilk 20 günde önemli miktarda dizel stokunun piyasaya sunulmasını öngörüyor.

IEA, 7 Ekim'de üye ülkelerin rezervlerin serbest bırakılmasını hızlandırma ve dizel arzına öncelik verme konusunda uzlaştığını duyurmuştu.

Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 102,90 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,38 dolar olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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