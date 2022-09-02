Bddk, Doğa Faktoring'in Faaliyet İznini İptal Etti Ekonomi Haberleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), sermayesini 50 milyon TL'ye artıramayan Doğa Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), sermayesini 50 milyon TL'ye artıramayan Doğa Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın Doğa Faktoring'in faaliyetinin iptal edildiğine dair kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Kurul kararı şöyle: "Kurul Başkanlığı'nın 31 Ağustos 2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 31 Ağustos 2022 tarih ve E-12509071-103.01.01-59085 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon TL'ye artıramayan Doğa Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine, Kanunun 50'nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir." Kaynak: ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler

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