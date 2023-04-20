Bddk: Bankaların Takipteki Alacakları 160 Milyar 675 Milyon Liraya Yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen hafta 1 milyar 632 milyon lira artarak 160 milyar 675 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen hafta 1 milyar 632 milyon lira artarak 160 milyar 675 milyon liraya yükseldi.

BDDK bankacılık sektörüne ilişkin haftalık bültenini yayınladı. Buna göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 132 milyar 850 milyon lira artarak 8 trilyon 751 milyar 293 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri tutarı ise 18 milyar 64 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 144 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 402 milyar 697 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 656 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredi ve kurumsal kredi kartları tutarı 271 milyar 734 milyon lira artarak 1 trilyon 352 milyar 457 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 21 milyar 999 milyon lira azalarak 599 milyar 27 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 310 milyar 356 milyon lirası taksitli, 288 milyar 670 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 160 MİLYAR 675 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

BDDK verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen hafta 1 milyar 632 milyon lira artarak 160 milyar 675 milyon liraya yükseldi.

KUR KORUMALI MEVDUATTA ARTIŞ SÜRÜYOR

BDDK verilerine göre, bankalardaki toplam kur korumalı mevduat miktarı geçen hafta 113 milyar 754 milyon lira artarak, 1 trilyon 890 milyar 584 milyon liraya çıktı.

MERKEZ BANKASININ NET REZERVİ 121 MİLYAR 531 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 428 milyon dolar artarak 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise 920 milyon dolar artışla 69 milyar 411 milyon dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 493 milyon dolar azalarak 52 milyar 612 milyon dolardan 52 milyar 119 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 428 milyon dolar artışla 121 milyar 103 milyon dolardan 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.