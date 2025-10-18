Haberler

Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Güncelleme:
Meclis'e sunulan ekonomi torba yasa teklifiyle çok sayıda meslek grubuna yıllık harç getiriliyor. Düzenlemeye göre kuyumcular 30 bin, emlakçılar ve doktorlar 20 bin, özel tıp merkezleri 50 bin, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ile hayvan hastaneleri 40 bin TL harç ödeyecek. Ayrıca araç satışlarında binde 2 oranında noter harcı uygulanacak, kira gelirlerindeki vergi istisnası 2026'da kaldırılacak.

Ekonomiye yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren 35 maddelik torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte, araç satışlarından alınacak binde 2 oranında noter harcı, meslek gruplarına yönelik yıllık harçlar ve kira gelirlerinde istisnanın kaldırılması gibi önemli maddeler yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

DOKTOR VE KUYUMCULARA YILLIK HARÇ

Yeni yasa teklifine göre;

  • Doktorlar ve emlakçılar yıllık 20 bin TL,
  • Kuyumcular ise 30 bin TL harç ödeyecek.

KİM NE KADAR HARÇ ÖDEYECEK?

Ayrıca kuyumculuk, ikinci el araç satışı, taşınmaz ticareti, özel sağlık kuruluşları ve kıymetli maden işletmeleri gibi alanlarda yetki belgeleri ve ruhsatlar yıllık harca tabi olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; kıymetli maden rafinerileri için 7,5 milyon TL, ticari havacılık işletmeleri için ise 1–2 milyon TL arasında değişen ruhsat harçları alınacak. Büyükşehirlerde bu harçlar, nüfusu 30 bini aşan ilçelerde bir kat artırımlı uygulanacak.

KİRA İSTİSNASI KALKIYOR

Teklife göre, mesken kira gelirlerine uygulanan vergi istisnası 1 Ocak 2026 itibarıyla kaldırılacak. Yalnızca emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bu istisnadan yararlanmaya devam edecek. 2025 yılı kira gelirlerinde ise mevcut 47 bin TL'lik istisna son kez uygulanacak.

ARAÇ SATIŞLARINA BİNDE 2 HARÇ GELİYOR

Sıfır ve ikinci el araç satışlarında noterler tarafından satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak. Bu tutar en az 1.000 TL olacak.

İŞVEREN PRİM DESTEĞİ AZALIYOR

Teklifle birlikte;

  • İmalat dışı sektörlerde uygulanan 4 puanlık prim desteği 2 puana indirilecek,
  • Genç girişimci prim desteği kaldırılacak,
  • Prime esas üst kazanç sınırı 7,5 kattan 9 kata çıkarılacak.

Güler, bu adımların "sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini" güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ÜCRET SINIRI

Yasa teklifiyle vakıf üniversitelerinin öğrenim ücret artışlarına sınırlama getiriliyor. Artışlar artık mütevelli heyetler yerine Yükseköğretim Kurulu tarafından, ÜFE-TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirlenecek.

EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMESİ YOLDA

Abdullah Güler, emlak vergilerinde daha adil ve dengeli oranlar oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü, ilgili düzenlemenin gelecek hafta Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Haber Yorumlarıayhan arman:

bu şartlarda hala oy alıyor resmen soyuluyoruz

Haber Yorumlarıcarizmatic:

harç değil haraç!!!

Haber YorumlarıHuseyin Dogan:

Kendi hatanizi millete Kesin toplayin boyle devlet yonetmeye ne var beceriksizlik faturasi millete kim hangi kurumu zarara ugrattiysa onlardan alin

Haber YorumlarıMusa Mut:

Hukumet gram tasarruf yapmadan ihaleyi millete yıkarak vatan millet din edebiyatı ile gene abd nin istediği aday kazanacak zengin ama abd ye bagli Arap ülkelerinden ne farkınız kaldi

Haber Yorumlarıender türk :

insan sevdiğini....

