Bayramda Ek Otobüs Seferleri Başlıyor

Bayramda Ek Otobüs Seferleri Başlıyor
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TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yazın başlangıcı ve Kurban Bayramı öncesinde otobüs seferlerinin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, ek seferlerin düzenleneceğini açıkladı. Bayram öncesi firmaların ek seferler için yoğun talep olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yazın başlangıcı ve bayramın gelişinin iç hareketliliği ciddi oranda artıracağını belirterek, "Otobüs biletlerinin şu anda yüzde 100'e yakını tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz." dedi.

Aynı zamanda Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı da olan Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi otobüs seferlerindeki son durumu ve ek seferlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nın yaz tatili başlangıcına gelmesinin hareketliliği artırdığını belirterek, "Bu hafta otobüslerde doluluk oranları yüzde 100'lere yaklaştı. Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşme sonrası D2 belgeli turizm taşıtlarının ek sefer düzenlemesi için bakanlıktan bir açıklama bekliyorduk. O açıklamada geldi. 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında ek seferler düzenlenecek." dedi.

Vatandaşların taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışacaklarını vurgulayan Yıldırım, ek seferlerin bu bayramda da yapılacağını söyledi.

Yıldırım, kısa mesafelerde yoğunlukların şimdiden artmaya başladığına dikkati çekerek, "Yazın başlangıcı, bayramın gelişi hareketliliği ciddi oranda artıracak. Otobüs biletlerinin şu anda yüzde 100'e yakını tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Ancak geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahiş bilet fiyatı kavramının kendi sektörlerinde olamayacağını ancak olması durumunda bunun ciddi cezalarının olduğunu hatırlatan Yıldırım, herhangi bir anormal derecede yüksek fiyatın olması durumunda bunu bakanlığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), üzerinden görüp çok ağır yaptırımlar uyguladığını hatırlattı.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Onun için firmalarımız fiyatlarını, aldıkları tavan ücretlerini bayramlarda uyguluyorlar. Bayram öncesinde rekabetten dolayı fiyatlarında yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyorlar. Şu anda 'fahiş fiyat' diye bir kavram yok. Alınmış fiyatlardan indirim yapılarak uygulandığı için bayramda da tavana çıkıyorlar. Yani bakanlığa onaylattıkları fiyatın tavan fiyatını uyguluyorlar. Oradan 'fahiş fiyat' gibi algılanabilir ama herhangi bir anormal durum yok."

Yıldırım, bayramın yazın başlangıcında olması sebebiyle de beklenenin üzerinde bir bayram hareketliliği olacağını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu her sektör olduğu gibi bizler de bekliyoruz. Taleplere göre ek seferlerimizi düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız. Bu talepleri karşılamak adına da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız turizmde çalışan taşıtları geçici olarak ilave sefer düzenlemek üzere şehirler arasında kullanılmasına müsaade eden genelge yayımladı. Bu genelge hem vatandaşlarımız hem de bizler adına çok iyi oldu."

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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