Bayraktar TB2'ler Orman Yangınlarının Erken Tespiti İçin Kullanılıyor

Baykar Teknoloji Saha Koordinatörü Hüseyin Topuz, Bayraktar TB2'lerin orman yangınlarının erken tespiti ve etkin yönetiminde kullanıldığını belirterek, "Yangınlarla mücadelede önemli olan, yapay zekayı sistemin her aşamasına entegre etmek. Bu sayede hem analiz hem öngörü yapabiliyor, kaynakları en verimli biçimde kullanabiliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla ikinci gününde devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Portekiz Kırsal Yangınların Entegre Yönetimi Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tiago Oliveira moderatörlüğünde, "Entegre Yangın Yönetimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar ve İleri Teknolojiler" başlıklı panel düzenlendi.

Baykar Teknoloji Saha Koordinatörü Hüseyin Topuz, burada yaptığı konuşmada, şimdiye kadar 37 ülkeye 800'den fazla insansız hava aracı teslim ettiklerini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ile 2020'den beri yürüttükleri proje çerçevesinde Bayraktar TB2'lerin orman yangınlarının erken tespiti ve etkin yönetiminde kullanıldığını ifade eden Topuz, "Yangınlarla mücadelede önemli olan, yapay zekayı sistemin her aşamasına entegre etmek. Bu sayede hem analiz hem öngörü yapabiliyor, kaynakları en verimli biçimde kullanabiliyoruz. Veriyi, teknolojiyi ve insan uzmanlığını birleştirerek, ormanlarımızı ve geleceğimizi koruyacak daha akıllı bir yangınla mücadele sistemi kurabiliriz." dedi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesine bağlı San Diego Süper Bilgisayar Merkezinin Baş Veri Bilimi Sorumlusu İlkay Altıntaş da yangın yönetiminde verinin rolünün her zamankinden daha kritik olduğunu belirterek, "Açık veri olmadan ortak projeler geliştirmek ve disiplinler arası araştırmalar yürütmek mümkün değil. Daha hızlı inovasyon için yapay zekaya hazır altyapı ve veri ekosistemi inşa etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bilgi işlem altyapısına da yatırım yapmalıyız." diye konuştu.

"Ormanları dayanıklılığın sembolüne dönüştürmek istiyoruz"

Güney Kore Orman Servisi eski Üst Düzey Yöneticisi Ki Yeon Ko, Mart 2025'te ülkesinde gerçekleşen yıkıcı orman yangınlarını anımsatarak, teknoloji ve yapay zekayı yangınların erken tespitinde etkin biçimde kullandıklarını dile getirdi.

Ki Yeon Ko, hedeflerinin, yapay zeka destekli insansız hava araçlarından merkezi olmayan risk yönetimi ve proaktif yaklaşımlara kadar ormanları bir yakıt kaynağından dayanıklılığın sembolüne dönüştürmek olduğunu söyledi.

Selanik Aristoteles Üniversitesinden Prof. Dr. Giorgos Mallinis de Yunanistan'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Mallinis, "Bugüne kadar yangınla mücadele topluluklarının erişip kullanabildiği çeşitli yeryüzü gözlemi ürünleri sunduk, ancak hala gerideyiz. Yeryüzü gözlemini sosyoekonomik verilerle, farklı senaryolarla ve yapay zekayla entegre etmek gerekiyor. Böylece sahada anında kullanılabilir, eyleme dönüştürülebilir bilgiler üretmek mümkün olacak." ifadesini kullandı.

San Francisco Üniversitesi Öğretim Üyesi David Saah da şunları söyledi:

"Anlamlı senaryo analizlerini sistemlere dahil edebilirsek ve bunu yaparken tüm yapay zeka bilgi akışlarını kullanıp bilgiyi şeffaf ve açık biçimde paylaşabilirsek, o zaman gerçekçi, uygulanabilir ve politikalara entegre edilebilecek planlar oluşturabiliriz. Bu da yönetim süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olur."

"Yapay zeka entegrasyonu orman yangını yönetiminin geleceğini tanımlayacak"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Doç. Dr. Kadir Alperen Coşkuner, Türkiye'de 2021 ve 2025'te yaşanan büyük orman yangınlarını hatırlatarak, gerçek zamanlı orman yangın davranışının izlenmesinin yangınları anlamak ve yönetmek için gerekli olduğunu belirtti.

İnsansız hava araçlarının, yangın dinamiklerine ilişkin yüksek çözünürlüklü gerçek zamanlı gözlemler sunarak bu alana katkı sağladığını dile getiren Coşkuner, "Uydu ve saha gözlemlerinden elde edilen güvenilir veri setleri, makine öğrenmesi ya da yapay zeka tabanlı yangın davranışı tahminlerinde önemli iyileşmeler sağlayabilir. Uzaktan algılama, saha verileri ve yapay zekanın entegrasyonu, orman yangını bilimi ve yönetiminin geleceğini tanımlayacak." diye konuştu.

Tecnosylva Yangın Bilimi Direktörü Adrian Cardil de doğru modeller, doğrulanmış veriler, iyi analizler ve bunları kullanacak uygun araçlarla hem paydaşlarda hem de kendi ekiplerinde gerekli uzmanlığın oluşturulmasına odaklandıklarını ifade etti.