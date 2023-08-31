Bayraklı Belediyesi'nin Kadının Emek Dünyası stantları büyük ilgi görüyor

Kadınların üretim sürecine dahil olarak ev ekonomilerine katkı sağlamasını hedefleyen Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz satış stantları büyük ilgi görüyor. El emeği ürünlerin beğeniye sunulduğu Sevgi Yolundaki Kadının Emek Dünyası stantları ilçe sakinlerinin uğrak mekanlarından biri olurken, Manavkuyu'daki stantlarda da dikiş, nakış, ev aksesuarı ve takı tasarımları satışa sunuluyor.

Kadınların üretim sürecine dahil olarak ev ekonomilerine katkı sağlamasını hedefleyen Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz satış stantları büyük ilgi görüyor. El emeği ürünlerin beğeniye sunulduğu Sevgi Yolundaki Kadının Emek Dünyası stantları ilçe sakinlerinin uğrak mekanlarından biri olurken, Manavkuyu'daki stantlarda da dikiş, nakış, ev aksesuarı ve takı tasarımları satışa sunuluyor.

Bayraklı'nın üreten kadınları, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın talimatıyla baştan sona yenilenen 'Kadının Emek Dünyası' Sevgi Yolu stantlarında her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. El emeği göz nuru ürünler, ilçe sakinlerinin beğenisini kazanırken, 100'e yakın kişinin faydalandığı stantlarda ürettiklerini satma imkanı bulan kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Uygun fiyatlara satılan hediyelik ürünler vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

Manavkuyu'daki satış alanları da ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu. Stantlar; üreten kadınlara sosyal aktivite ve gelir, ziyaretçilere ise ekonomik bütçeli hediyelik ürün satın alma imkanı sunuyor. Üreten kadınların el emeği ürün stantları her gün 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

"Bayraklı kadınlarıyla güçlü"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadının Emek Dünyası stantlarımız, kadınların sosyal hayata, üretime ve ekonomiye daha fazla katılmasını sağlıyor. Önce yeniledik sonra da sayılarını artırarak daha fazla kadının bu stantlardan faydalanmasını sağladık. İlçemizdeki üreten, emekçi kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz ve bu desteklerimiz her zaman sürecek. Tüm halkımızı bu stantları gezmeye davet ediyorum" dedi. - İZMİR