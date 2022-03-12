Selçuk Bayraktar'dan milyonları heyecanlandıran MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
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Cephede destan yazan Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan milyonları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. MİUS insansız savaş uçağının üretim safhasını paylaşan Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı. Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.
MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.
Baykar Bayraktar MİUS ya da Muharip İnsansız Uçak Sistemi (kısa adıyla: MİUS), Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.
Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı:
- Kalkış Ağırlığı: 5,5 Ton
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 Ton (Gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıma kabiliyeti)
- Seyir Süresi: 5 Saat
- Maksimum İrtifa: 40.000 ft (12.000 m)
- Seyir Hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)
- Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış
- İlk prototipler sübsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet
- Düşük Radar İzi
- Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (Kanart)
- Akıllı Filo Otonomisi
- İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023