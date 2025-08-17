Bayegan Pendik Satranç Kulübü, Süper Ligi İkinci Kez Kazandı

Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 3-16 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. 16 takımın 15 tur boyunca mücadele ettiği ligde Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, aralarında büyükusta ünvanına sahip Mustafa Yılmaz, Işık Can, Ediz Gürel, Emre Can ve Shakhriyar Mamedyarov'un da bulunduğu kadrosuyla birinciliğe ulaştı.

Her yıl önemli takımların şampiyonluk için mücadele ettiği, dünyadan ve Türkiye'den satranç sporcularının katıldığı Satranç Süper Ligi'nde bu sene 44 Büyükusta (GM), 39 Uluslararası Usta (IM) olmak üzere 134'ü ünvanlı toplam 204 sporcunun hamle yaptı. Ligde, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü toplam 11 oyuncusuyla yer aldı.

Ödül töreninde şampiyonluk kupası Bayegan adına Bayegan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp'e takdim edildi.

"Satranç hem bireysel gelişim hem stratejik düşünme açısından eşsiz bir yol arkadaşı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, iki yıl üst üste şampiyonluk sevincini yaşamalarına değinerek, bütün oyunculara ve onların bugünlere gelmesini sağlayan ebeveynlerine, satranç öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.

Bayegan, satrancın, kendileri için stratejik düşüncenin en yalın hali olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Satrancı yalnızca bir oyun değil, düşünmenin ve gelişmenin sembolü olarak görüyoruz. Bu anlayış, ailemizde nesiller boyu süregelen bir değer. Gençlerimize yalnızca destek olmak değil onlarla birlikte öğrenmek, büyümek ve üretmek de bizim için çok kıymetli. Satranç hem bireysel gelişim hem stratejik düşünme açısından eşsiz bir yol arkadaşı. Bu kültür, bizim için bir gelenek. Bayegan Pendik Satranç Kulübümüzle attığımız adımları da 'stratejiye yatırım' olarak görüyoruz. Gençlerimizin yanında olmak, onların gelişimine katkı sağlamak ve Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü'nün Süper Lig yolculuğunda da yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz."

Bayegan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp de bu başarının yalnızca oyuncuların değil, aynı zamanda kulübe inanan, destekleyen ve bu yolculuğu kendileriyle paylaşan herkesin başarısı olduğunu kaydetti.

Satrancın, disiplin, strateji ve azim gerektirdiğini belirten Arslanalp, "Bu özellikler, iş hayatımızda da rehberimiz olan değerlerdir. Genç sporcularımızın gelişimine katkıda bulunmak ve ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmelerini sağlamak bizim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde de şampiyon, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü olmuştu.