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Bayburt’ta doğal taş sektörüne yönelik yatırımlar ele alındı

Bayburt’ta doğal taş sektörüne yönelik yatırımlar ele alındı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile birlikte ihracat odaklı yatırım projesi kapsamında Doğal Taş Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile birlikte ihracat odaklı yatırım projesi kapsamında Doğal Taş Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan ve İbrahimcioğlu, fabrika Genel Müdürü Murat Türkoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Bayburt'un sahip olduğu doğal taş kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, üretimin geliştirilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen yatırımların önemine vurgu yapıldı.

İhracat odaklı yatırım projesi çerçevesinde fabrikanın üretim faaliyetleri, yatırım süreci, istihdam imkanları ve Bayburt'un doğal taş sektöründeki potansiyelinin ihracata daha güçlü şekilde yansıtılmasına yönelik çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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