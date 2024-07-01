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Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Buğday Hasadı Yaptı

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Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 200 dekarlık alana ekimini gerçekleştirdikleri buğdayları hasat etti. Hasat törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ve diğer yetkililer katıldı.

Tarım uygulamalarını teorik ve pratik eğitimlerle öğrenen Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 200 dekarlık alana ekimini gerçekleştirdikleri buğdayları hasat etti.

Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen hasat törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Kurum Müdürleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, burada elde edilen buğdayla yapılan ekmeklerden pansiyonlu ve taşıma kapsamında olan 15 bin öğrencinin faydalandığını belirterek, " Yaşamın devam edebilmesi için hava, su ve gıdaya ihtiyacımız var. Bunun da olmazsa olmazı tarımsal faaliyetlerdir. Buradan mezun olan arkadaşlarımız tarımın gelişmesi, hayvancılığın gelişmesi için bu topluma, bu ülkeye hizmet etmeye gayret ediyorlar. Türk çiftçisi en iyi ve en kaliteli mahsülleri üretmektedir. Dünya standardı Avrupa standardında ürünler çıkartmak mecburiyetindeyiz. Buradan mezun olacak çocuklarımız bu kaliteyi yakalamak adına aldıkları eğitimler ile gerek çiftçilik yaparak gerekse çiftçilerimize teknik destek sunacak pozisyonlarda hayatlarını devam ettirecekler, bizlerde desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "1965 yılında pamuk üretim çiftliği olarak kurulan bu tesis daha sonra Ziraat Okulu olarak şehrimize uzun yıllar hizmet sunmuştur. 2006 yılında Bakanlığımıza devredilen okulumuz, bünyesinde tarım, hayvan yetiştiriciliği, gıda teknolojisi ve yiyecek içecek alanlarında hizmet vermektedir. 275 öğrencimiz okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olup, okulumuzun alanı toplamda 350 dekardan oluşmaktadır. Okulumuzda buğday, yem bitkileri, rulo çim üretimi, yemek, ekmek ve yumurtacı tavuk üretimi hizmetleri verilmektedir. Sene başında 200 dekar alana ekimini gerçekleştirdiğimiz buğday yaklaşık 100 tonun üzerinde hasat elde etmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca okulumuz bünyesinde üretilen ekmekler, yatılı pansiyonlarımızda kalan öğrencilerimize ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize ulaştırılmaktadır. Yaklaşık 15 bin öğrencimiz taşımalı eğitim kapsamında olup öğrencilerimize yemek hizmetinden yararlanmaktadır" dedi.

Törenin açılış konuşmalarının ardından Vali Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, biçerdöverler ile buğday hasatı gerçekleştirdi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Vali Ersin Yazıcı okul bünyesinde kurulan ve günlük 25 bin kapasiteli ekmek fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Anadolu Lisesi Orhan Gündüz Osman Akar Battalgazi Rektör Tarım Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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