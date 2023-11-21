Battalgazi Belediyesi Doğu Anadolu'nun En Büyük Sera ve Fidanlık Alanını Kurdu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder liderliğinde hayata geçirilen projeyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı kuruldu. Projeyle dışarıdan fidan ve sera bitkileri almayarak kendisi yetiştiren Battalgazi Belediyesi bu sayede 20 milyon TL kar etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder liderliğinde hayata geçirilen projeyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı kuruldu. Projeyle dışarıdan fidan ve sera bitkileri almayarak kendisi yetiştiren Battalgazi Belediyesi bu sayede 20 milyon TL kar etti. Başkan Güder, "Projemizle kar ederken yeşil alan sayısını arttırıyoruz" dedi.

Battalgazi'nin her yönüyle gelişmesini sağlamak amacıyla dev projelere imza atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin doğal güzelliklerinin çiçeklerle buluştuğu, yaşanabilir ve göz kamaştırıcı bir mekana dönüşmesi için önemli bir adım atarak toplamda 195 dekarlık alanda her türlü ağacın yer aldığı, çalı grubu ve soğanlı bitkiler üzerine üretim yapan Sera ve Fidanlık Alanını hayata geçirdi.

Battalgazi Belediyesi'nin tasarrufları takdir topladı

Bu projeyle Battalgazi Belediyesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı'na sahip. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından belediyenin parasının tasarruflu kullanılması için kurulan Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı sayesinde Kırkgöz Sahil Parkı ve Derme Deresi gibi dev projelerde 20 milyonluk tasarruf sağlandı. Battalgazi Belediyesi, piyasa değeri 24 Milyon 621 bin TL olan ağaç ve rulo çimleri kendisi üreterek 2 Milyon 800 bin TL'ye mal etti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder hem hayata geçirdiği projeleriyle hem de tasarrufu ile belediye bütçesine sağladığı katkıdan ötürü büyük takdir topladı.

195 dekarlık alana özel sera alanı kuruldu

Belediyenin bütçesini her zaman tasarruflu bir şekilde kullandıklarını ifade eden Başkan Güder, "Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 195 dekarlık alan üzerinde oluşturduğumuz özel sera alanında, tohum, çelik, aşılama ve doku kültür yöntemleri kullanılarak üretim yapılıyor. Serada üretim mühendisleri tarafından kontrol edilen iklim koşulları sayesinde çiçekler ve bitkiler en iyi şekilde yetiştiriliyor. 17 farklı çalı grubu, 28 bin adet saksılı bitki ve 197 bin 500 adet çıplak köklü bitki üretimi gerçekleştirilerek bu alanda ilçeyi bölgenin markası haline getiriyoruz. Aynı zamanda çim üretimini de kendimiz yapıyoruz. Bu ürettiğimiz çimler özellikle su tüketimine daha az ihtiyaç duyması ve kuraklığa dayanıklı olmaları ayrı bir avantaj sağlıyor bize. Böylece Battalgazi'mizdeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullanılan çiçek, bitki ve çimlerin üretimini kendi sera alanımız ve rulo çim üretim tesisimizde yapıyoruz. Fideleri dışarıdan getirdik. Burada arkadaşlarla hem büyüttük hem çoğalttık. Bunları yaparken de Malatya ve bölgemizin hangi ağaçlara ihtiyacı olduğunu belirleyerek onları getirdik. Bu sayede tasarruf ediyor ve belediye bütçesine katkıda bulunuyoruz. Projenin, Battalgazi'mizin çehresini tamamen değiştirirken, çevre dostu uygulamaların ve yeşil alanların artırılmasıyla yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç fazlasını satarak gelir sağlayacağız"

Yapılan üretimleri diğer kurumlara satarak gelir elde etmeyi planladıklarını ifade eden Başkan Güder, "Biz üretimlerimizden hem satış yapıp gelir elde edeceğiz hem de uygun fiyata belediyelere ve diğer kurumlara satış yaparak yeşillenmeye katkıda bulunmayı planlıyoruz. Sağladığımız tasarrufla parayı belediyemizin kasasında tutarken satışlarla da ek gelir sağlayacağız. Bu bütçemizi de ilçe halkımız için başka alanlarda kullanacağız. Her alanda yaptığımız bu tasarruflar sayesinde ilçemizi büyütüyor ve modern hale getiriyoruz. Asırlık Battalgazi'mizin mazisine yakışır şekilde yatırımlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - MALATYA