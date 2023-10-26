Beyaz altında hasat başladı! Üretici verimden de kaliteden memnun

Batman'da 'beyaz altın' olarak bilinen pamuğun hasadı yapıldı. Bu yılki verimden ve kaliteden memnun olan üreticiler, ton alım fiyatının 23 bin 500 ve 25 bin lira aralığında olması gerektiğini söyledi.

Batman'da 'beyaz altın' olarak bilinen, gıda, tekstil, kozmetik ve biyodizel ürünlerinde hammadde olarak kullanılan pamuk için, kentte 65 çiftçinin ekim yaptığı 4 bin 500 dekarlık alanda hasat başladı. Çiftçiler, dekar başına 650 kilo elde ettiği pamuğu tarım makineleriyle hasat ederek, işlenmek üzere Çukobirlik'in alım ofislerine gönderiyor.

"ÖN ALIM FİYATINI 19 BİN 200 TL OLARAK BELİRLEDİK"

Çukobirlik Şube Başkanı Erkan Kağba, bu yıl 3 bin 500 ton rekoltenin beklendiğini ifade ederek, "Dekar başına verimlilikte Türkiye'de birinci sırada yer alan ilimizde, dekarda verimlilik oranı 625-650 kilogram arasındadır. 4 bin 500 dekarlık ekili alanımızda beklediğimiz rekolte miktarımız da 3 bin 500 ton kadardır. Biz birlik olarak pamuğa 2023 yılına ön alım fiyatını 19 bin 200 TL olarak belirledik. Devletimiz de 2 bin 173 lira ton başına destek vermektedir. Emtia borsasındaki geçmiş yıldaki inişler nedeniyle pamuk ekimi yüzde 30 oranında azaldı. Batman'da 65 çiftçimiz pamuk ekmektedir. Pamuk, gıda, tekstil, kozmetik ve biyodizel ürünleri olarak kullanılan beyaz altınımızdır." dedi.

"ÇİFTÇİ OLARAK BEKLENTİMİZ 23.500 VE 25 BİN LİRA ARALIĞINDADIR"

Kağba sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiftçilerimizin olası dekar başına maliyetlerini hesapladığımızda 19 bin 200 lira yeterli bir karlılık getirmiyor. Bizim çiftçi olarak beklentimiz 23 bin 500 ve 25 bin lira aralığındadır. Pamuk ekiminin yapılmasıyla birlikte bölgemizde çırçır fabrikaları, iplik fabrikaları, kumaş fabrikaları ve yağ fabrikaları da yapılması gerekmektedir" dedi.

"EKTİĞİMİZ PAMUK GAYET GÜZEL VE VERİMLİ"

200 dönüm arazisi üzerinde ekim yapan Çiftçi Ahmet Çınar, pamuk üretimini tüm çiftçilere tavsiye ettiğini ifade ederek, "Biz genelde bu işi yaptığımız için pamuğun nasıl ekileceğini, nasıl verim vereceğini çok iyi biliyoruz. Bu sene de ektiğimiz pamuk gayet güzel ve verimli. Tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. 200 dönüm ektik ve şu anda da hasadına başladık. Çok şükür çok güzel bir verimi var. Çok da memnunuz." dedi.