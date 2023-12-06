Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden İhracatın Yıldızları Ödül Töreni

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen '2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgedeki ihracatın olumsuzluklara rağmen 2 milyar 400 milyon doların üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen '2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Bu yıl da Türkiye ortalamasının biraz üzerinde 2 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 2 yıl önce yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi koymuşken şu anda olumsuzluklar neticesinde maalesef 2 milyar 500 milyon, 2 milyar 600 milyon dolarları konuşuyoruz. Dünyadaki olumsuzluklara rağmen çok ciddi rakamlara ulaştık. Bundan sonra sizlere daha fazla destek vereceğiz." dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen '2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Törende, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden en yüksek ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllerini aldı. Antalya'da şehir merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde alanında önde gelen ihracat firmalarının temsilcileri bir araya geldi. Karşılama kokteyli ile başlayan programda 92 firmaya 104 farklı ödül verildi.

"2 milyar 500 milyon, 2 milyar 600 milyon dolarları konuşuyoruz"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Batı Akdeniz bölgesinde ihracat gerçekleştiren 2 bin 600'un üzerinde firmamız ile ciddi mücadele ediyoruz, son 4 yılda yaşadığımız olaylara rağmen mücadelemizi bırakmadık. Yaşadığımız olaylar gıda kriziyle başladı, Rusya savaşı ile devam etti. Arkasından da hepimizi derinden yaralayan depremle sarsıldık. Bölge olarak bir önceki yıllara göre hiçbir zaman düşüş yaşamadan çıkmayı başardık. Bu yıl da Türkiye ortalamasının biraz üzerinde 2 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 2 yıl önce yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi koymuşken şu anda olumsuzluklar neticesinde maalesef 2 milyar 500 milyon, 2 milyar 600 milyon dolarları konuşuyoruz. Dünyadaki olumsuzluklara rağmen çok ciddi rakamlara ulaştık. Bundan sonra sizlere daha fazla destek vereceğiz. Son zamanlarda özellikle firmalarımızın krediye ulaşmakta yaşadığı zorlukları hepimiz biliyoruz. Şu anda bir nebze olsun rahatlamakta beraber faiz ve enflasyon sarmalında mücadele ediyoruz. Öncelikle bunun tedbirinin alınması gerekir" dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim ikinci sorunumuzda kur baskısını çok ciddi hissediyoruz, burada biraz geride kalıyoruz. İhracat bir adım daha önde gidiyor, diğer sektörlere rağmen. Çeklerde ciddi arkası yazılmaları görüyoruz, birkaç önceki tahminlerimizde 2024 Temmuz ayı gibi iyileşmeler olabileceğini öngörürken alınacak tedbirlerle seneye bu zamanlara kadar uzayabilecek. Özellikle ihracatçılarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Tüm ihracatçılarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum."

"İhracatı daha da geliştirmemiz gereken bir dönemdeyiz"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise küresel sıkıntıların etkisiyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Hepimiz zorlu şartlara rağmen başarılarımızı kutlayacağız. Hepinizi yürekten kutluyorum. İhracatı daha da geliştirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu uğurda yapılacak her çalışmada destek olmaya hazırız. Ödül alanları kutluyorum" dedi.

"Pandemi oluyor sanayi tarafından çıkıyoruz, savaş oluyor başka bir alandan öne çıkıyoruz"

Antalya'nın çok özel bir şehir olduğunu belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, "Pandemi oluyor sanayi tarafından çıkıyoruz, savaş oluyor başka bir alandan öne çıkıyoruz. Bundan sadece şehrin konumunun bir değerinin yok şirketlerimizin çok değerli olduğuna inanıyorum. Orta vadeli programda açıklanan yavaşlamanın en hissedilen dönemindeyiz. Başka ülkelerde de işler iyi gitmiyor, bu baskıların doğru olmayacağını söylemiştik. Şirketlerimizi zor günler bekliyor. Şehirde tarım yapan turizm yapan çiftçimizin turizmcimizin sanayicimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Törende ödül alan firmalara ödülleri taktim edildi. CW Enerjiye Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyesi Firmalar arasında 2022 yılında Elektrik Elektronik sektörü ihracatında gerçekleştirmiş olduğu performansla 2'inci sırada yer alarak ödüle layık görüldü. Ödül töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi. - ANTALYA