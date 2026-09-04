Batı Akdeniz İhracatı Ağustos'ta Geriledi, 8 Ayda Yükseldi

Haziran ve Temmuz aylarında tüm zamanların rekorunu kıran Batı Akdeniz ihracatı, Ağustos ayını kayıpla kapattı. Bölge ihracatı, 8 aylık dönemde ise yükselişini sürdürdü. Antalya, Burdur ve Isparta illerinin toplam ihracatının 2 milyar dolara ulaşmasına ise sayılı günler kaldı.

Batı Akdeniz'den Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,24 oranında gerileme ile 206 milyon 621 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yılın 8 aylık dönemini kapsayan 1 Ocak 2026 ila 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise yüzde 8,62 artışla 1 milyar 968 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracatı her zaman olduğu gibi yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi

Geride kalan Ağustos ayında en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Buna göre yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,68 oranında artış ile 48 milyon 512 bin dolar oldu. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 31,64 oranında ihracat artışı ve 9 milyon 991 bin dolar ile biber oldu. En fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör de her zaman olduğu gibi madencilik ürünleri oldu. Sektörün ihracatı yüzde 12,91 oranında düşüş ile 44 milyon 731 bin dolar oldu. Ağustos ayında madencilik ürünleri sektörünün en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 6 artış ve 44 milyon 731 bin dolar ile mermer ve doğaltaş oldu. Listenin üçüncü sırasında yüzde 1,57 oranında ihracat artışı ve 29 milyon 941 bin dolar ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yer aldı. Bu dönemde dördüncü sırada yer alan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı yüzde 16 oranında gerileyerek, 22 milyon 539 bin dolar oldu. Beşinci sırada ise yüzde 15,93 oranında gerileme ve 10 milyon 346 bin dolar ihracatla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yer aldı. Ağustos ayında 906 firma 132 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat bölge ihracatı açısından büyük önem taşıyan Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 50,83 oranında rekor bir artışla 22 milyon 764 bin dolar oldu. İkinci sırada 20 milyon 565 bin dolar ihracatla Çin yer alırken, Çin'e gerçekleşen ihracatın yüzde 23,90 oranında geriledi. Listenin üçüncü sırasında son dönemde bölgenin yıldızı parlayan pazarı Birleşik Devletler yer aldı. Bu ülkeye yüzde 2,62 oranında gerileme ile 16 milyon 877 bin dolar ihracat gerçekleşti. Dördüncü sıradaki Rusya'ya Ağustos ayında yüzde 33,14 oranında düşüş ile 9 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı. Listenin beşinci sırasında ise Fransa yer aldı. Geçmiş dönemlerde listeye girme başarısı gösteremeyen Fransa'ya bu dönemde yüzde 36,41 oranında artışla 9 milyon 535 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yaş meyve sebze sektörünün ihracatının 600 milyon doları aştığı görüldü

Geride kalan 8 aylık dönemde gerçekleşen ihracata sektörel bazda bakıldığında yaş meyve sebze sektörünün ihracatının 600 milyon doları aştığı görüldü. Bu dönemde bölgenin yüzde 25,42 oranında artışla 611 milyon 842 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Sektörün bu dönemde en fazla ihraç ettiği ürün ise yüzde 34,20 oranında ihracat artışı ve 189 milyon 760 bin dolar ihracat ile biber oldu. Batı Akdeniz ihracatının en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü madencilik ürünleri oldu. Maden sektörü bu dönemde yüzde 3,64 oranında artışla 335 milyon 400 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, sektörün en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 21,75 oranında artış ve 251 milyon 781 bin dolar ile mermer - doğaltaş oldu. En fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör mobilya kağıt ve orman ürünleri oldu. Sektörün ihracatı yüzde 3,33 oranında artışla 230 milyon 429 bin dolar oldu. Listenin dördüncü sırasında yüzde 6,61 oranında ihracat artışı ve 202 milyon 162 ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yer aldı. Beşinci sıradaki sektör ise yüzde 49,86 oranında artış ve 89 milyon dolar ihracatla demir ve demir dışı metaller oldu. Batı Akdeniz'den 8. ayın sonu itibariyle 2 bin 95 firmanın 172 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiği görüldü. En fazla ihracat yüzde 26 oranında ihracat artışının yaşandığı ve 179 milyon 806 bin dolar ihracatın gerçekleştiği Almanya'ya yapıldı. Listenin ikinci sırasında bölgenin son dönemdeki yıldız pazarı Birleşik Devletler yer aldı. Birleşik Devletlere yüzde 26 oranında ihracat artışı ile 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sırada yüzde 1,34 oranında artış ve 143 milyon 321 bin dolar ihracatla Çin yer aldı. Dördüncü sırada Rusya yer alırken, Rusya'ya yüzde 12,49 oranında artışla 133 milyon 773 bin Dolar ihracat gerçekleştirildi. Listenin beşinci sırasına yüzde 9,40 oranında ihracat artışı ve 83 milyon 791 bin dolar ihracatın gerçekleştiği Romanya yer aldı.

Batı Akdeniz ihracatına bakıldığında en fazla ihracat yapan ilk 5 sektörün toplam ihracatının 1.5 milyar dolara, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin de 700 milyon dolara yakın ihracata ulaştığı görüldü. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yönetimi Bölge ihracatını artırmak için başlattığı çalışmaları bu dönemde de aralıksız sürdürdü. Bu çerçevede yurt dışı fuarlara gidilirken, sektörel ticaret heyetleri ve URGE Projeleri ile ilgili organizasyon çalışmaları da aralıksız sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı