Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'de Sürdürülebilir Enerji Atılımları

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma vizyonuyla hareket eden Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Kırıkkale genelinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını modernize ederek güçlendirirken, aynı zamanda dijital dönüşüm projeleri ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalara da öncelik verdi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyan, insan ve teknoloji odaklı projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kırıkkale'deki 185 binden fazla aboneye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak adına 2024 yılının tamamında önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3'üncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de hizmet verdiği bin 832 trafo ve 8 bin 513 kilometrelik enerji hattında 2024 yılı boyunca sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Kırıkkale'de kesintisiz enerji için altyapı güçleniyor

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplamda bin 982 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 14 pano, 66 trafo ve 16 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde bin 115 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 185 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 27 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 489 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 12 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket bu süreçte şebeke uzunluğunu trafo kurulu gücü artırarak Kırıkkale'de artan ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Gerçekleştirdiği bakım, onarım çalışmaları ve yeni yatırımları ile Başkent EDAŞ Kırıkkale'de 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Teknoloji odaklı çözümlerle daha verimli enerji yönetimi

Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük edenlerden olan şirket, 2024 yılında da teknolojiyi operasyonel süreçlere entegre ederek verimliliği artırdı. Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kurulan Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, Kastamonu gibi deprem ve sel riski taşıyan bölgelerde kriz anlarında kesintisiz iletişim imkanı sağlayarak afet yönetimine katkı sundu. Ayrıca ChatVolt uygulaması ile müşterilere anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkili destek sunularak dijital müşteri hizmetleri yaygınlaştırıldı.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kırıkkale'deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edecek. - KIRIKKALE