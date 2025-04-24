Başkent EDAŞ, Karabük'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Karabük'te bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alan ve insan ile teknoloji odaklı projeleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne yön veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren üç dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, 2024 yılında Karabük'te önemli çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, Karadeniz bölgesinin demir-çelik merkezi konumundaki Karabük'te yaklaşık 180 bin aboneye daha kesintisiz ve güvenilir enerji sunma hedefiyle kapsamlı bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Karabük'te enerji altyapısı güçleniyor

Yapılan açıklamaya göre şirket, Karabük'te hizmet verdiği bin 777 trafo ve 7 bin 857 kilometrelik enerji hattında, sürdürülebilir enerji arzını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etti. Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde toplam 3.348 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan şirket, bölgenin zorlu iklim ve coğrafi koşullarına karşı enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürdü. Aynı zamanda, önemli iç turizm noktalarının da yer aldığı bu bölgede 1 pano, 57 trafo ve 73 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. 2024 yılı içerisinde toplam 745 kilometrelik enerji hattının bakımını tamamlayan şirket, böylece enerji arzında süreklilik ve güvenilirliği artırdı

Yatırımlar hedef doğrultusunda tamamlandı

2024 yılı yatırım hedeflerini başarıyla hayata geçiren şirket, yaklaşık 180 bin müşterisine daha kaliteli enerji sunmak için 67 kilometrelik yeni enerji kablosu döşedi. Ayrıca 723 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlanırken, 62 yeni elektrik panosu ve 29 trafo merkezi kurularak altyapı önemli ölçüde güçlendirildi.

Dijitalleşme ve teknolojiyle verimli enerji yönetim

Enerji sektöründe dijital dönüşümün öncülerinden biri olan şirket, 2024 yılında operasyonel süreçlerini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altında geliştirilen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kurulan Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılarda bulundu.Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran şirket, ChatVolt uygulaması sayesinde kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla hızlı ve etkili destek almasını sağladı.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Karabük'teki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edecek. - KARABÜK