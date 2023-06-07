Başkan Yüksel: Ülkenin en pahalı suyunu Tekirdağ'da satıyorlar

Tekirdağ'da basınla buluşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ülkedeki en pahalı suyu vatandaşlara sattığını ifade etti. Ayrıca CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin AK Partili ilçe belediyesine asfalt vermeyeceği iddiasına karşılık Başkan Yüksel, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten Recep Tayip Erdoğan'ın buradaki belediye başkanıyım. Kusura bakma sana kadar düşmedik" ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 57. Uluslararası Kiraz Festival öncesinde gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Kiraz Festivali ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesininin 1 Kuruş katkısı olmadı. Kadir Başkan bir kere bile arayıp bir şey lazım mı diye sormadı. Çokta lazım değil ihtiyacımızda yok. Ama gönül isterdi ki Tekirdağ'ı anlatan bir festival olsun. İlin tamamını kapsayan bir festival yapmadıkları gibi bizi de burada yalnız bıraktılar" dedi.

Şehrin problemlerinin de konuşulduğu toplantıda Başkan Yüksel, Tekirdağ'daki suyun ülkenin en pahalı suyu olduğu konusundaki sorulara da cevap verdi.

Ülkenin en pahalı suyunu satıyorlar

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin alt kuruluşu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) ülkedeki en pahalı suyu sattığını söyledi. Yüksel, TESKİ'nin aynı zamanda sayaçları geç okumasından dolayı 12 metreküpün üzerine çıkıldığı zaman 2 kat bedelden fatura ücreti ödenmek zorunda bırakıldığını ifade etti. Başkan Yüksel, "Ben kendi sosyal medyasında da cevap verdim. 'İnsanların yüzüne baka baka nasıl yalan yanlış bilgi verdiğinizi anlamıyorum' dedim. Cevap ta vermedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 12 metreküpte 1 barem değiştirtiyor. 12 metreküpten sonra devam ediyor. 23 metreküplere kadar 1 barem, 2. Barem, 3. Barem diye devam ediyor. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye birinciliğini kaptırdı diye 3'ülüğe düştük diye paylaşım yapacak hale gelmiş. Sakarya'da 1 metreküp su bedeli 0.86 TL'ye geliyor. Yani 25 metreküpe kadar aynı baremden götürüyor. Büyükşehir Belediyesi ise 12 metreküpe kadar 1.80 TL'den veriyor. Neredeyse Sakarya'nın 2 katından daha pahalıya su satıyor. Türkiye'nin de en pahalı suyu" ifadelerini kullandı.

"Bunlar 35-40 günde okuduğunda 12 metreküpten sonraki bedeli 2 kat bedelden fatura ödüyorsunuz"

Dikkat edin su faturalarınıza normalde 30 günü altında okumaları gerekir. Neden 12 kademeyi geçmeden millet parasını ödesin diye. Ne yapıyorlar 35-40 günde su faturalarını okuduklarında bir ailenin ortalama 15 metreküp su tüketmesi gerekiyor. Bunlar 35-40 günde okuduğu an sizin su metreküpünüz 20 metreküp olarak geliyor. Bu ne demek, 12 metreküpe kadar olanı bir bedelden, 12 metreküpten sonraki bedeli 2 kat bedelden fatura ödüyorsunuz. veya fatura ödetiliyorsunuz. Resmen milletimizle dalga geçiliyor. Kaldı ki doğru olsun yahu ben Türkiye'nin en pahalı suyunu veriyorum demek bir adama yakışır mı?" dedi.

CHP'li Başkan, AK Partili Başkana küsünce mesaj atmış

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan randevu talep ettiğini fakat olumlu geri dönüş alamadığını da dile getiren Başkan Yüksel, "Ben asla Kadir Albayrak'a saygısızlık etmedim. Ettirmedim de. Kadir Başkanın özel kalemi hanımefendiyi aradım. Kadir Başkan müsaitse davetiyesini takdim edeyim dedim. Hayrabolu'da olduğunu söylediler. Öğlen bir daha aradım. Özel kalemin ses tonundan Kadir Başkan'ın sanki görüşmek istemiyor algısı içerisine düştüm. Bir saat sonra Kadir Başkan'dan bir mesaj geldi aynen okuyorum. 'Sayın başkan bundan sonra sizinle resmi programlar dışında bir arada olmayacağım. Allah yardımcınız olsun. Ben de cevap yazdım sayın başkanım bulunduğumuz makamlar şahsımıza emanet edilen makamlardır. Yani bulunduğumuz makamların gerçek sahibi milletimizdir. Ben Süleymanpaşa Belediye Başkan olarak yıllardır geleneksel hale gelen, 57. Uluslararası Kiraz Festivalimizin davetiyesini arz etmek için randevu talep ettim.. Sizden bir beklentim, talebim olmadı olmayacak. saygılarımla' Yani böyle bir mesaj yakışmadı. Bu Cüneyt Yüksel'in düğünü değil ki bu senin ilinin düğünü. En azından kendi hatalarının faturalarını başkasına kesme. Ben mi sana depremzedeleri kapı dışarı çıkar dedim. Bu konuda kendi hatan. Allah'ta şahit bu konuda iki defada aradım. Açmadın telefonlarımı ben ne yapayım. Sen düştün basına, sen bu konuda Tekirdağ'ı rezil ettin. Bunun faturasını, o kararı sana imza atanlara keseceksin. Bundan sonra Cüneyt Yüksel'e zırnık vermem demişsin. Ne verdin ki bundan sonra vermeyeceksin. Bana değil Süleymanpaşa halkına zulüm yapıyorsun" şeklinde açıklamada bulundu.

"Sana kadar düşmedik"

Başkan Yüksel açıklamasının devamında, "Bu arada asfaltta vermiyor. ya sen ben bununla mı korkutacaksın. Kadir Albayrak asfalt vermiyor eyvah ne yapacağım, yandım. Yalvarıyorum sana diyeceğim mi sanıyorsun. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten Recep Tayip Erdoğan'ın buradaki belediye başkanıyım. Kusura bakma sana kadar düşmedik" diyerek açıklamasını noktaladı. - TEKİRDAĞ