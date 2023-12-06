Başkan Vidinlioğlu'ndan Sayıştay raporundaki '22 araç' ile ilgili açıklama Açıklaması

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Sayıştay raporunda belediye bünyesinde bulunan 22 aracın kayıp gözüktüğü yönündeki eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu arabalar Belediye envanterinden düşülmüş ama emniyetten düşülmemiş. Dolayısıyla bu plakalar da aktif görünüyor" dedi.

Kastamonu Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Sayıştay raporu ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Kendisini en çok üzen konunun sosyal medyada dolaşan "22 tane araba ne oldu" cümlesinin olduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, raporda geçen araçların Belediye envanterinden yıllar önce düşüldüğünü, ancak emniyet kayıtlarından düşülmediğini ifade etti.

Araçların kendilerinden önceki dönemlerde hurdaya çıkartıldığını ifade eden Vidinlioğlu, "Hiç mi sizin insafınız yok? Yani ne arıyorsunuz? Listesi bende. 73 modelden başlıyor, 98 modele kadar hurdaya çıkan arabalar bunlar. Bizim dönemimizle de uzak yakın ilgisi yok. Bizim dönemimizde de elbette kullanılmayanlardan hurdaya çıkarttıklarımız oldu. Bunu da devlete teslim ettik. Bunları envanterimizden düştük. Sayıştay denetçimiz belediye envanterindeki arabalarla Emniyet Müdürlüğündeki arabaların kıyaslamasını yapınca Emniyet Müdürlüğünde 22 tane daha fazla araba görmüş. Söylediği de bu. Bu arabalar Belediye envanterinden düşülmüş ama emniyetten düşülmemiş. Dolayısıyla bu plakalar da aktif görünüyor. Mevzu bahis olan 22 araba budur. Bazılarına alt yazılı konuşmak lazım anlamaları için. Bunun altından imalı imalı laflarla siyasi rant peşinde koşanlara işte belgesi, gözünün içine sokuyorum. Bu tavır, tavır değil. Memleketle ilgili hiçbir katkı sunmayanların ortaya bir tane proje koymayanların başka da diyecek lafları da olmayanların diyeceği '22 tane araba ne oldu?' Bana memleketin geleceği ilgili bir şey söyle de ben de ne dediğini anlayayım. Benim söyleyecek laflarım var. Günü gelince hepsini söyleyeceğim. Kendisi ile ilgili sözüm yok zannetmesin, beni dinlemeye devam etsin. İpliğini pazara nasıl çıkardığımı da herkes görsün. Benim sırtım da kamburum yok. Ben daha önceki mecliste de söyledim. Genel başkanımız uygun görürse önümüzdeki dönemde de devam etme arzusundayım. Gittik geçen hafta da genel başkanımız uygun gördü, müracaatımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde neyin ne olduğunu herkes görür" dedi.

" Kastamonu'da hayal kuranlara Cumhur İttifakı olarak biz gereken cevabı vereceğiz" ifadelerine yer veren Vidinlioğlu, "Herkes gerekli cevabı alacak. Benim vatandaşım kimin ne yaptığını biliyor. Benim hemşerilerim kimin haklı kimin haksız olduğunu ayırt edecek şekilde. Öyle sosyal medyadan işi görülmeyen birkaç tanesinin laf söylemesi ile ne Kastamonu Belediye Başkanı olarak ne bana helal gelir, ne de ittifak üzerine helal gelir. Benim elimde de bir sürü şey var. Ama siyaset değiniz şey etik değerler üzerinden yapılır. Birkaç tane uyarı mahiyetindeki kararlar üzerinden kendine paye çıkarmak isteyenlere benim hemşerilerim öyle bir tokat aşkederki ondan sonra soluğu Denizli'de alır. Benim sırtım da kamburum yok. Kimse bana 'belediyenin imkanlarının ona buna peşkeş çekti' diyemez. Denmediği için bu eleştirileri alıyorum zaten. Ben hazırım. Ben adayım diye çıktım. Bana laf söyleyerek kendin prim yapmaya çalışıyorsan, yapamazsın. Daha öncesinde de söyledim, eğer; varsa niyetiniz, buyurun er meydanı. Çıkarsınız, yarışırsınız. Ama edep çerçevesinde. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım dersiniz, halkın huzuruna çıkarsınız. Beğenen oy verir, beğenmeyen vermez" diye konuştu.

"Zaten bu konuda bir usulsüzlük gördüğünüzde yakanıza yapışırlar"

Sayıştay raporlarından kendi çıkarları için nemalanmaya çalışanların olduğunu kaydeden Vidinlioğlu, "Sayıştay raporu 2019'dan bu yana Sayıştay denetimine 1 defada mülkiye müfettişlerince denetime tabi olduk. Çok şükür hiç kimse bize 'şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş' demedi. Özellikle Sayıştay ve mülki kararları çok ciddidir. Zaten bu konuda bir usulsüzlük gördüğünüzde yakanıza yapışırlar. Dolayısıyla genelde Sayıştay raporlarında bu tarzda usulsüzlükler yoksa, zimmete para geçirme yoksa ya da kamu malına zarar verme ya da kamu kaynaklarını yanlış kullanma gibi şeyler varsa, bu noktada zaten hemen mevzuatları gereğince sizinle ilgili işlemler başlatılır. Genelde Sayıştay denetimlerinde bu yoksa usulen, 'bazı şeyler size şunu şöyle yapsanız daha doğru olur, bunu böyle yapsanız daha doğru olur' şeklinde yazılır ve verilir. Bundan nemalanmaya çalışanlar oluyor" şeklinde konuştu.

"Bu 1 milyon TL teşvik primini kendi cebimden futbolcu kardeşlerime vereceğim"

2. Lig'de mücadele eden Amed'i, deplasmanda mağlup ederek lider olan Kastamonuspor oyuncularına vereceği teşvik primini kendi karşılayacağını belirten Başkan Vidinlioğlu, "Ben, belediyenin imkanlarının Kastamonuspor'a teşvik primi olarak verilemeyeceğini biliyorum. Kendime güvenmesem o lafı demezdim. Bu 1 milyon TL teşvik primini kendi cebimden futbolcu kardeşlerime vereceğim" diye konuştu. - KASTAMONU