Başkan Sütcü: 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi, Adana'yı sanayide bir üst lige taşıyacak'

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Ceyhan ve Yumurtalık hattında ilan edilen Kimya Endüstri Bölgesi'nin Adana'nın sanayideki konumunu bir üst lige taşıyacağını belirtti.

Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yer alan yaklaşık 30 milyon metrekarelik alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesiyle birlikte, bölgenin planlanması, yönetimi ve yatırımlarının yürütülmesi amacıyla kurulan Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş., Türkiye'nin yüksek katma değerli sanayi dönüşümünde kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş., Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi birlikteliğinde kurularak Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Bu yönüyle Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş., kamu ve özel sektör yönetiminde teknoloji ve inovasyon altyapısıyla ortak kurulan stratejik bir yapı niteliği taşıdığı ifade edildi. Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün üstlendiği, şirket yönetiminde ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsilen kamu temsilcilerinin yer aldığı, bu sayede karar alma süreçlerinde kamu koordinasyonu, düzenleyici uyum ve yatırım güvenliğinin güçlü şekilde sağlanacağı kaydedildi. Bu yönetim modeliyle birlikte, yatırım süreçlerinin hızlı, şeffaf ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi; stratejik sanayi politikalarıyla tam uyum sağlanması hedefleniyor.

"Son derece stratejik bir adımdır"

AOSB Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, alınan kararın Adana'nın sanayi vizyonunu ileri bir aşamaya taşıyacağını vurguladı.Kimya endüstri bölgelerinin, klasik sanayi alanlarından farklı olarak yüksek teknolojiye dayalı, entegre ve yüksek katma değerli üretimi hedeflediğini belirten Sütcü, kimya sanayinin savunmadan enerjiye, tarımdan sağlığa kadar pek çok sektörü besleyen stratejik bir alan olduğuna dikkat çekerek,"Ceyhan ve Yumurtalık hattında ilan edilen Kimya Endüstri Bölgesi, yüksek katma değerli üretimin önünü açacak son derece stratejik bir adımdır. Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. eliyle hayata geçirilecek bu yapı, Adana'nın sanayideki konumunu bir üst lige taşıyacak, üretim kapasitesini, ihracat gücünü ve rekabetçiliğini aynı anda artıracaktır"dedi.

Ceyhan-Yumurtalık hattının lojistik, enerji ve liman altyapısıyla kimya yatırımları açısından doğal bir merkez niteliği taşıdığını belirten Sütcü, enerji kaynaklarına yakınlık, güçlü liman bağlantıları ve mevcut sanayi ekosisteminin, büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için önemli avantajlar sunduğunu ifade etti. Bölgenin aynı zamanda Akdeniz havzasının en kritik noktalarından birinde yer aldığını vurgulayan Sütcü, bu coğrafyanın ekonomisini ciddi anlamda değiştirebilecek ölçekte bir cazibe merkezi oluşturma potansiyeline vurgu yaptı.

Nitelikli istihdam ve gençler için yeni fırsatlar

Kimya sanayinin yalnızca sayısal değil, nitelikli ve kalıcı istihdam oluşturan bir sektör olduğuna değinen Sütcü, yüksek teknolojiye dayalı üretimle birlikte mühendislikten teknik ara elemanlara kadar geniş bir istihdam alanı oluşacağını ve bu sürecin özellikle gençler için önemli fırsatlar sunacağını dile getirdi. 2025 yılı itibarıyla Adana'nın toplam ihracatının 3 milyar 44 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Sütcü, kimya sektörünün 607,4 milyon dolar ile kentin ihracatında lider sektör konumunda bulunduğunu vurguladı. Sütcü, kimya sektörünün Adana ihracatı içerisindeki payının aylara göre değişmekle birlikte yüzde 15-25 aralığında seyrettiğine de dikkat çekti. Adana'nın ithalat yapısında ise yüzde 80,8 oranla orta-yüksek teknolojili sektörlerin ağırlıkta olduğunu aktaran Sütcü, bu grubun yüzde 66,1'ini kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatının oluşturduğunu söyledi.

Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapacak firmalara 6. Bölge teşviklerinin uygulanmasının ve buna ek olarak Türkiye'nin kimya alanındaki ihracat açığını kapatmaya yönelik firmaları bölgeye çekecek özel teşvik mekanizmalarının oluşturulmasının, yatırım iştahını ciddi biçimde artıracağını belirtti. Sütcü, bu yaklaşımın bölgeyi küresel ölçekte rekabetçi hale getireceğini vurguladı. Başkan Sütcü, 6. Bölge teşviklerinin sağladığı vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi, faiz destekleri ve uzun vadeli finansman avantajlarının, özellikle yüksek sermaye gerektiren kimya yatırımları açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Bölgenin liman altyapısı, enerji erişimi, lojistik kabiliyeti, güçlü teşvik yapısı ve teknoloji odaklı yönetim modeliyle yalnızca Türkiye için değil, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Asya coğrafyası açısından da önemli bir cazibe merkezi haline geleceğine de değinen Sütcü, uluslararası sermayenin bu merkez üzerinden Türkiye'ye yönelmesinin hedeflendiğini kaydetti. - ADANA