Başkan Sadıkoğlu'ndan 6. Bölge teşvikleri ve destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretinin yapılmış çalışmalardan ziyade, acil ihtiyaçların ve beklentilerin dile getirilmesi açısından önem taşıdığını dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6. Bölge teşvikleri, zirai don destekleri, finansmana erişim ve diğer öncelikli taleplerin en üst düzeyde ifade edilmesi gerekiyor" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge teşviklerinin sona ermek üzere olduğunu hatırlatarak sürenin en az 3 yıl daha uzatılması gerektiğini dile getirdi.

"6. Bölge teşvikleri en az 3 yıl daha uzatılmalı"

Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat depremleri sonrası göçe bağlı olarak istihdamda ciddi kayıplar yaşadık. Deprem öncesi OSB'de 42 bin olan çalışan sayımız bugün 30 bine düştü. Deprem, maliyet artışları, istihdam sorunları ve zirai don gibi olumsuzluklar da üretim kapasitemizi belirgin biçimde düşürdü. Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46 gerilemiş durumda. Tüm bu tabloya rağmen sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya gayret ediyor. Ancak 2018'den bu yana faydalandığımız 6. Bölge teşviklerinin süresi bu yıl sonunda bitiyor. Malatya'nın yeniden ayağa kalkabilmesi, İstihdamın, yatırımcının, yatırım ortamının korunması ve güçlenmesi için bu sürenin en az 3 yıl daha uzatılması kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Don afetinin etkileri kapsayıcı desteklerle hafifletilmeli"

12 Nisan'da yaşanan zirai don afetine değinen Başkan Sadıkoğlu, üreticilere yapılacak ödemelerin kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayarak, "Afetin üzerinden 146 gün geçti, üreticimiz destek ödemelerini bekliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı 23,4 milyar TL'lik destek çok kıymetli. Ancak TARSİM ya da ÇKS kaydı gibi kriterler nedeniyle çiftçilerimizin destek dışında kalmamasını, zarar gören her üreticinin desteklerden faydalanmasını bekliyoruz" dedi. Başkan Sadıkoğlu, don afetinin etkilerinin yalnızca çiftçilerle sınırlı kalmadığına dikkat çekerek, "Esnafımız, tüccarımız ve ihracatçımız da doğrudan etkilendi. Kayısıdaki kayıp, ticaretin tüm aktörlerini zor durumda bıraktı. Bu nedenle üreticiye yapılacak ödemelerin yanı sıra esnaf, tüccar ve ihracatçımıza da destek paketleri açıklanmalıdır. Desteklerin kapsayıcı, hızlı ve adil biçimde uygulanması Malatya tarım ve ticaret geleceği için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yeni krizlere karşı üretim çeşitliliği desteklenmeli"

Başkan Sadıkoğlu, şehrin ekonomik yapısının tek ürüne veya sınırlı sayıda sektöre bağlı kalmasının risklerine dikkat çekerek teşvik mekanizmaları belirlenirken bunun göz önüne alınması gerektiğini de vurguladı. Sadıkoğlu, "Kayısı yıllık 500 milyon doları aşan ihracat geliriyle şehrimizin lokomotifi konumunda. Ancak Nisan ayında yaşadığımız don felaketi, üretimi yüzde 100 etkiledi ve kayısıya bağlı onlarca sektörü de vurdu. Benzer şekilde tekstil ve hazır giyimde artan maliyetler nedeniyle birçok firmamız Mısır ve Bangladeş gibi ülkelere yöneliyor ve üretim bandını taşıyor. Bu tablo bize gösteriyor ki Malatya, öne çıkan alanlardaki mevcut gücünü korurken aynı zamanda yeni alanlarda da güçlenmek zorundadır. Bu kapsamda yeni krizlere karşı üretim çeşitliliği sağlayacak adımlar desteklenmelidir" dedi.

Yakın zamanda açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi destekleri hakkında da konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Program kapsamında tarım, hayvancılık ve tekstil ağırlıklı 4 başlıkta destekler var. Bu teşvikler ve yatırım alanları oldukça değerli. Ancak Malatya'nın geleceği için bu desteklerin kapsamı genişletilmeli. Yeni ufuklar açacak, özellikle KOBİ'lerimizin daha kolay erişebileceği, nakdi destek oranlarının yüksek olduğu farklı teşvikler, üretim sahalarımızı geliştirme arzumuzu güçlendirecektir. Malatya, kayısıdaki liderliğini korurken teknoloji, enerji ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda da büyümelidir. Bizler bu motivasyonla çalışıyoruz, devletimizden de desteklerin artarak sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA