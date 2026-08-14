Malatya’da Deprem Sonrası Esnafın İşyeri Mağduriyeti Sürüyor

Deprem öncesinde Kasap Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Şire Pazarı ve çarşının farklı bölgelerinde faaliyet gösteren bazı esnaflara hala işyeri çıkmamasının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Esnaflarımız farklı bölgelerden alternatif dükkan istemiyor. Yıllardır faaliyet gösterdikleri, sektörlerinin bir arada bulunduğu ve müşteri alışkanlıklarının oluştuğu yerlerde ticari hayatlarına devam etmek istiyor" dedi.

Malatya'nın ticari hayatının yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni işyerlerinde kura ve teslim süreci devam ediyor. Birçok hak sahibi esnaf yeni işyerlerine kavuşmanın heyecanını yaşarken, bazı işletmeler için ise süreç henüz istenilen noktaya ulaşmış değil. Özellikle deprem öncesinde Malatya çarşısının en hareketli ve belirli sektörlerin yoğunlaştığı bölgelerinde faaliyet gösteren bazı esnaflara hala işyeri çıkmadı.

Kasap Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Şire Pazarı ve çeşitli iş hanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteren esnafların bir bölümüne farklı bölgelerden işyeri alternatifleri sunuluyor. Ancak söz konusu esnaflar, 25-30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdikleri, sektörlerinin bir arada bulunduğu ve müşteri alışkanlıklarının oluştuğu bölgelerde ticari hayatlarına devam etmek istiyor.

"25-30 yılın birikimi yok sayılmamalı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Deprem öncesi şehrimiz ekonomisine ciddi katkıları olan, ata dede mesleğini sürdürmek için mücadele gösteren birçok esnafımız hala yeni işyerlerine kavuşamadı. Bugün bazı esnaflarımıza farklı bölgelerde dükkan alternatifleri sunuluyor. Elbette yeni bir işyerine kavuşmak önemli. Ancak 25-30 yıldan fazla aynı bölgede faaliyet göstermiş bir esnafımız açısından konu sadece metrekare veya bina değildir. Burada meseleyi yalnızca bir esnafımıza başka bir yerde işyeri verilmesi şeklinde değerlendirmemeliyiz. Yıllardır aynı sokakta, aynı çarşıda, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerimizin oluşturduğu çok güçlü bir ticari hafıza var. Bu hafızanın bir karşılığı da müşteri alışkanlığıdır. Şimdi bu esnafımızı sektörünün ve müşterisinin olmadığı farklı bölgelere taşımak, sadece yer değişikliği anlamına gelmiyor, ticari düzenin de değişmesi anlamına geliyor" dedi.

"Esnafın mağduriyeti giderilmeli"

Kura ve teslim sürecinin devam ettiği bu dönemde ilgili kurumların mağduriyet yaşayan esnafın taleplerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, "Bizim talebimiz çok açık. Yeni çarşıda hak sahipliği ve kura süreçleri yürütülürken, yıllardır belirli bölgelerde faaliyet gösteren ve sektörleriyle bütünleşmiş esnaflarımızın talepleri de dikkate alınmalı. Mümkün olan yerlerde esnafımızın eski faaliyet alanlarına veya sektörünün yoğunlaştığı bölgelere dönmesinin önü açılmalı. Yıllardır aynı bölgede ekmeğini kazanan esnafımızın da sesini duymalıyız. 25-30 yıllık ticari geçmişi olan bir işletmenin müşterisinden, sektöründen ve ticari çevresinden kopmaması için mümkün olan her türlü kolaylık sağlanmalı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu esnaflarımızın taleplerini ilgili kurumlara taşıyarak, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı