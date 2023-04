Başkan Örki, Akvadi'ye verdiği pazar yeri sözünü tuttu

Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının taleplerini göz önüne alarak vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akvadi Açık Pazar Yerini söz verdikleri gibi bayram öncesinde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Pamukkale Belediyesi ilçeye bağlı 61 mahallede halkın talep ve önerilerini önemsediğini her fırsatta gösteriyor. Göreve geldiği günden bugüne her zaman halkın içinde olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Daha da güzel bir Pamukkale" yepyeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. En son İstiklal Mahallesinde 1172-1186 sokakları arasında yepyeni açık pazar yerini hizmete sokan Pamukkale Belediyesi, Aktepe Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'nin kesişim noktası olan TOKİ Evleri'nin hemen altında yeni bir açık pazar yerini hizmete açtı.

Akvadi Açık Pazar Yeri iki mahalleye de hitap edecek

Pamukkale Belediye Başkanı, Karşıyaka Mahallesi üstyapı açılış töreninde Akvadi Açık Pazar Yeri'nin müjdesini vermiş, Aktepe Sosyal Tesisleri'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde de Ramazan Bayramı öncesinde hizmete başlayacağının sözünü vermişti. Akvadi Açık Pazar Yeri'nin ilk gününde pazar yerini ziyaret ederek, pazar alışverişi yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Her mahalleye özgü hizmetleri vatandaşlarımıza götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Başkan Örki, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğiyle TOKİ'lerin hemen altında yeni bir açık pazar yeri yaptık. Pazar yerimiz Karşıyaka Mahallesi'ne hem de Aktepe Mahallesi sakinlerine hitap edecek. Özellikle TOKİ Evleri'nde yaşayan vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak Akvadi Açık Pazar Yeri'mizi Ramazan Bayramı öncesinde hizmete açtık. Kısa sürede tamamladığımız pazar yerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Akvadi Açık Pazar Yeri vatandaşı sevindirdi

Pamukkale Belediyesi tarafından hizmete alınan Akvadi Açık Pazar Yeri'nin ilk gün olmasına rağmen yoğun ilgi gördü. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Gülmez, "Mahalle ve bölge halkımız burada bir pazar yerini çok istiyordu. Belediye Başkanımız söz verdiği gün açtı pazar yerini. İlk gün olmasına rağmen vatandaşlarımızın ilgisi güzel. Pazar yerlerine gelen mahalle sakinlerinin gözleri gülüyor. Emeği geçen herkese ve belediye başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum. Pazar yerimiz çok iyi oldu" dedi. TOKİ Evleri'nde oturan Cennet Erol ve Fatma Can Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederek, "Önceden Çarşamba pazarına minibüsle gidip geliyorduk. Buraya yürüyerek gidip geliyoruz. Pazarımız çok güzel olmuş. Allah razı olsun belediye başkanlarımızdan bir dediğimizi 2 yapmıyorlar. Herkes çok sevinçli. Kurtulduk uzak pazarlara gitmekten. Önceden sevindik gibi uzak pazarlara gidip yoruluyorduk" dediler. Mahalle sakini Musa Elmemiş, tekerlekli sandalye ile evimden çıkıp hemen pazar yerine geldiğini belirterek, memnuniyetini dile getirdi. Akvadi sakinlerinden Nazmiye Karakeçi, "Akvadi de oturuyorum. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun devletimizden, belediye başkanımızdan. Bu bölgede yaşlılar var, engelli olan var. Arabası olan var, olmayan var. Kırsal bölge zaten. Geçen haftaya kadar uzaktaki pazar yerlerine gitmek durumunda kalıyorduk. Şimdi hemen mahallemizde olması çok güzel oldu. Sevinçliyiz. İlk gün olmasına rağmen mahalle sakinleri oldukça ilgi gösterdi. Belediye başkanlarımız Osman Zolan'dan, Avni Örki'den Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi