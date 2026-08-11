Haberler

Aydın'dan ABD'nin zeytin ve zeytinyağına ek vergi kararına tepki

Aydın'dan ABD'nin zeytin ve zeytinyağına ek vergi kararına tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Türkiye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağına yüzde 12,5 ek gümrük vergisi getirmesine Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş tepki gösterdi. Maraş, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, sektörün rekabet gücünün korunmasını ve uygulamanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Amerika'nın Türkiye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağına yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi getirmesine tepki göstererek "Ek gümrük vergisi uygulamasını kabul edilemez buluyoruz. Rekabet gücü korunmalı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağı ürünlerine yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi uygulamaya başlattı. Söz konu bu karar, zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan Aydın'da büyük bir tepkiyle karşılandı. Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünü olumsuz etkileyecek olan bu karara bir tepki de AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'tan geldi. Başkan Maraş, konuyla ilgili 'itiraz ediyoruz' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Amerika'nın Türkiye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağı ürünlerine yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi uygulamasını kabul edilemez buluyoruz. Özellikle Aydın gibi zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olan kentimizde, bu karar üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından ciddi olumsuz sonuçlara neden olacak. Aydınlı sanayiciler olarak, ihracatçımızın rekabet gücünü zayıflatacak, maliyetleri artıracak ve sektörümüzün küresel pazarlardaki konumunu olumsuz etkileyecek bu uygulamayı doğru bulmuyoruz. Zeytin ve zeytinyağı sektörümüzün emeğinin ve rekabet gücünün korunması adına, söz konusu uygulamanın yeniden değerlendirilmesini ve ihracatçılarımızın önünü açacak adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda Aydın Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı