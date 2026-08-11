Aydın'dan ABD'nin zeytin ve zeytinyağına ek vergi kararına tepki

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Amerika'nın Türkiye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağına yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi getirmesine tepki göstererek "Ek gümrük vergisi uygulamasını kabul edilemez buluyoruz. Rekabet gücü korunmalı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağı ürünlerine yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi uygulamaya başlattı. Söz konu bu karar, zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan Aydın'da büyük bir tepkiyle karşılandı. Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünü olumsuz etkileyecek olan bu karara bir tepki de AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'tan geldi. Başkan Maraş, konuyla ilgili 'itiraz ediyoruz' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Amerika'nın Türkiye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağı ürünlerine yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi uygulamasını kabul edilemez buluyoruz. Özellikle Aydın gibi zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olan kentimizde, bu karar üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından ciddi olumsuz sonuçlara neden olacak. Aydınlı sanayiciler olarak, ihracatçımızın rekabet gücünü zayıflatacak, maliyetleri artıracak ve sektörümüzün küresel pazarlardaki konumunu olumsuz etkileyecek bu uygulamayı doğru bulmuyoruz. Zeytin ve zeytinyağı sektörümüzün emeğinin ve rekabet gücünün korunması adına, söz konusu uygulamanın yeniden değerlendirilmesini ve ihracatçılarımızın önünü açacak adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda Aydın Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı