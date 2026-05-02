Başkan Maraş: 'Aydın'ın Mart ayı ihracatı 157.5 milyon dolar oldu'

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan faaliyet illerine göre 2026 yılı mart ayı ihracat verilerini değerlendirirken, Aydın'ın Mart ayı ihracatının 157.5 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Başkan Maraş, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin, bölgesel krizlerin, artan maliyetlerin ve dış pazarlardaki talep daralmasının ihracatçı firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, Mart ayında yaşanan düşüşün mevcut şartlar içinde olağan karşılanması gerektiğini ifade etti.

Başkan Maraş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Faaliyet illerine göre Aydın'ın 2026 yılı mart ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 157,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 1,4 azalışla 1 milyar 930 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Aydın, en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 22'nci sırada yer almıştır. Sadece yerel ya da ulusal değil, küresel ölçekte zorlu bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, siyasi gerilimler, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar, enerji ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanmalar, ihracat pazarlarında talep daralması ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, ihracat yapmayı her zamankinden daha güç hale getirmiştir. Bu tablo içerisinde Mart ayında ihracatımızda yaşanan azalmayı yalnızca rakamsal bir gerileme olarak değil, küresel şartların ihracatçı üzerindeki etkisinin bir yansıması olarak değerlendirmek gerekir. İçinden geçtiğimiz dönemde mevcut pazarlarda tutunmak, yeni pazarlara ulaşmak ve rekabet gücünü korumak başlı başına önemli bir başarıdır. Bu nedenle söz konusu azalışı, olağan dışı değil; küresel ekonomik şartların doğal bir sonucu olarak görmek gerekir. Özellikle Avrupa Birliği pazarında elde edilen performansı olumlu buluyoruz. Mart ayında AB ülkelerine ihracatımız yüzde 9,5 artarak 72 milyon dolara ulaşmış, AB'nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 45,7 olmuştur. Sektörel bazda baktığımızda, Mart ayında 30 farklı ana sektörde ihracat gerçekleştirilmiştir. Gıda ürünleri ve içecek sektörü 53,6 milyon dolar ile lider sektör olurken, makine ve teçhizat sektörü 30,4 milyon dolar, tarım ve hayvancılık sektörü ise 12,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı yüzde 78,8 ve 124,2 milyon dolar ile imalat sanayi almıştır. Ülke genelinde de mart ayında faaliyet illerine göre ihracat yüzde 6,4 azalarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Aydın'da yaşanan ihracat azalışını Türkiye genelindeki eğilimden bağımsız değerlendirmek doğru olmayacaktır. Küresel ticaretin yavaşladığı, rekabetin zorlaştığı ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde ihracatçılarımız büyük bir özveriyle üretmeye ve ülkemize döviz kazandırmaya devam etmektedir. Aydın iş dünyası sahip olduğu üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve pazar çeşitliliğiyle bu süreci de aşabilecek güçtedir" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı