Başkan Keleş, Kdz. Ereğli TSO'nun çalışmalarını anlattı - Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlediği toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Lal Kafe'de düzenlenen basın toplantısında Ereğli'nin gelişimine katkı sağlaması beklenen gelişmeler, dijital ehliyet, tahkim ve arabuluculuk şubesi, eğitim kampüsü, yapımı planlanan cami yeri gibi gündem konulara değindi.

Başkan Keleş, TSO olarak yapmış oldukları çalışmaları ve Ereğli'de yapılması gerekenleri konuşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. 5 Haziran'da çalışmalarını yürütecekleri Tahkim ve Arabuluculuk Şubesi merkezinin açılışını yapacaklarını duyuran Keleş, üst standartlara göre yapacakları bu arabuluculuk merkezinde iş ve işçi davalarının, tüketici mahkemelerinin ve sorunlarının çözümü noktasında avantaj sağlayacaklarına inandıklarını belirtti. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Ereğli'nin 176 bin nüfusuyla tersanesiyle, sanayisiyle ihracat şehridir, tüm sektörlerin önünü açarak şehrin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. 'Ramazan ayında bin 500 oda üyemizle bir araya geldik. Dertlerimizi, sorunlarımızı konuştuk. Oda üyelerinin vermiş olduğu aidatlarla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduk. Her fırsatta halkın ihtiyaçları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ereğli'den diğer il ve ilçelere göç verdik. Bunun olmasını engellemek amacıyla Ereğli'ye yeni istihdam alanları açmamız gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Yapılması hedeflenen 2. Organize Sanayi Bölgesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Oda üyelerimizle birlikte herkesin ortak kanaati, Ereğli'nin yeni bir sanayi bölgesine kavuşması gerektiği yönünde. Bu sayede göç vermeyi engelleyerek, Ereğli'nin istihdamını arttırmak istiyoruz. Yeni bir sanayii yerleşkeye ihtiyacımız var. Bu yeni yerleşkede 4 bin kişi çalışması bekleniyor. TOBB tarafından yapılacak okul ile ilgili gelişmeler de netleşti. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Milli eğitim bakanlığına ilgili yazıyı yazdık, okulun da 'Eğitim Vadisi' olarak isimlendirilmesi planlanıyor. Okul Kırmacı Mahallesi mevkiinde 4 bin 400 metrekare alan üzerine kurulacak."

Dijital Ehliyet Kdz. Ereğli TSO'dan verilebilecek

Ticaretle uğraşan kişiler olarak sanayicilerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının ne olduğunu ve Ereğli'nin bu ihtiyaçlara ne ölçüde cevap vereceğini araştırdıklarını belirten Keleş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"İkinci kez Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarttırarak Ereğli'de 'Cam Gümrüğü'nün açılmasını da sağlamış olduk. Çünkü Ereğli'de sadece tek sektör yok. Ereğli, 176 bin nüfusuyla, güçlü sanayisiyle, tersaneleriyle, kurulu demir ve çelik ile boru-profil fabrikalarıyla bir sanayi kentidir. İhracat potansiyeli ve ihracattan almış olduğu pay her gün artmakta olan bir şehir hüviyetindedir. Dolayısıyla biz, her noktaya dokunarak, diğer sektörlerin de önünü açmaya çalışıyoruz. Bundan sonra ticari araç kullanıcıları, dijital ehliyet almak için il merkezine gitmesine gerek kalmadı, işlemlerini Ereğli TSO'dan yapabilecekler. Kdz. Ereğli TSO'nun 2 bin 650 üyesi ve bu üyelerimizin istihdam ettiği yaklaşık 30 bin kişi var. Ereğli tek bir sektörün önünü açarak büyümez. Bununla ilgili söylemleri hiç ciddiye bile almamak lazım. Bütün sektörleri ayağa kaldırmamız ve büyütmemiz lazım. Dolayısıyla her dokunduğumuz yerde bu şehri büyütmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ereğli'nin farklı alanlarda büyümesine ön ayak olacağız"

Kullanılmayan arazilerin ülkenin gelişimi için kamuya açılmasını talep ettiklerini belirten Keleş: "Zonguldak ilinin yüzde 62'si ormanlık alan. Geri kalan yüzde 38'in içerisinde yaşıyoruz, barınıyoruz, tarım yapıyoruz. Bu bakımdan Ereğli'nin sanayisini büyütebilmek hiç de kolay değil. Orman alanlarında spor, okul tesisi için alan istenildiğinde bu kuruluşlara yer veriliyor ama sanayi için yer istendiğinde verilmiyor. Bizim sanayii için yeni bir alana ihtiyacımız var. Zonguldak ilinin tarımda da büyümesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarım alanında gelişmemiz açısından bölgemizin tek sorunu ısınma sorunudur. Bunun için de Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'yla birlikte bu soruna yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca mavi kafes balıkçılının Zonguldak'a kazandırılması için de projelerimiz var" dedi.

"Ereğli Eğitim Kampüsü projesinin hayata geçmesi için enerjiyi aldık"

Ereli Eğitim Kampüsü yapımı noktasında açık iradelerini ortaya koyduklarını belirten Keleş, yeni rektörden kampüs alanının yapılması noktasında enerji aldıklarını ifade etti. Keleş, "Gelmiş olduğumuz nokta, ortada bir gecikme var ama bu gecikmenin nereden ve nasıl kaynaklandığın da önemli. Proje sürecinin gecikmesi, ZBEÜ'nün önceki rektörünün konuyu biraz ağırdan alması sebebiyle bugünlere geldik. ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer Hocam gerçekten konulara hakim. ZBEÜ'de geçmişi olan, kurum her yönünü, yer yerini en ince ayrıntınsa kadar bilen çok değerli bir hocamızdır. Kendisinde de Ereğli konusunda ciddi anlamda beklentilerimiz olduğunu ve bunları da hayata geçirebileceğimizin enerjisini aldık. Ereğli için çok güzel günler gelecek. Kampüsü yapacak olanlar hazır. Ortada 2 kurum ve bir bağışçımız var. Kendilerinden gelen açıklama ile beraber start verilmiş olacak. Bu yıl içerisinde temellerinin atılacağını da paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

"Evet demeleri için çağrıda bulunuyoruz"

Keleş, Ereğli'ye yapılması planlanan cami konusu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; "Ereğli'nin en önemli konularından birisi olan ve deniz dolgusu ile yapılması düşünülen cami meselesi. Karadeniz Ereğli'nin yaşayanları olarak gerçek sahipleriyiz. Bu nedenle şehrin gelişmesine olanak sağlayacak doğru yatırımı da desteklememiz gerekiyor. Bize göre, cami yeri tartışmalarına bir son verip, cami yerini de eski Terminal alanı içerisinde yapılmasını, Karadeniz Ereğli belediye Başkanımız sayın Halil Posbıyık'tan ve Meclis Üyelerinden değerlendirmelerini istirham ediyorum. Bu arada, geçtiğimiz yıl Ereğli belediyesinde milletvekillerinin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda da gündeme getirildiği gibi, katlı otopark ve çevresindeki alanın Karadeniz Ereğli belediyesine devredilmesi gerekir. Ereğli Belediyesi de burada istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Verilmiş olan kararın, hem Çevre bakanımız, hem de Ereğli belediyemizin tekrar değerlendirmesiyle, doğru olan optimal çözümü bulup, bu şehrin önünü açacak bir projeye evet' demeleri için buradan çağrıda bulunmak istiyoruz."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Keleş'in toplantısında; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Meclis Başkan Yardımcısı Taha Kuyumcuoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Özdemir, Serdar Bakkaloğlu, Kadir Çaygeç, Meclis Üyesi Yavuz Sesli ile Cenk Koşun hazır bulundu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi