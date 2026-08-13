ALTSO Başkanı Erdem: Sigorta Primi Desteği Tüm Turizm Paydaşlarını Kapsamalı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, turizm sektörüne yönelik hayata geçirilen sigorta primi desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, desteğin tüm belgeli konaklama işletmeleri ile turizm sektörünün diğer paydaşlarını da kapsamasını talep etti.

Turizm sektörüne yönelik sigorta primi desteğiyle ilgili açıklama yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen konaklama işletmelerine yönelik desteği memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Erdem, uygulamanın tüm belgeli konaklama işletmelerini ve turizm sektörünün diğer paydaşlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

"Turizm esnafının tamamı bu destekten yararlansın"

Turizmin yalnızca konaklama sektöründen ibaret olmadığını vurgulayan Erdem, otelden restorana, kafeden tekstile, seyahat acentesinden transfer hizmetlerine ve eğlence sektöründen turizm tesislerine mal ve hizmet sağlayan tedarikçilere kadar binlerce işletmenin turizmden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

Erdem, "Turizm sektörüne yönelik sigorta primi desteğinin hayata geçirilmesini önemli ve olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Turizm, ülkemiz ekonomisine, istihdamına ve döviz gelirlerine önemli katkılar sağlayan stratejik sektörlerimizin başında gelmektedir. Bu nedenle sektörümüzün desteklenmesine yönelik atılan her adımın değerli olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Tüm belgeli konaklama işletmeleri yararlanmalı"

Mevcut düzenlemenin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Turizm İşletmesi Belgesi'ne sahip özel sektöre ait konaklama tesislerini kapsadığını belirten Erdem, desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüm konaklama işletmelerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin sektör açısından faydalı olacağını söyledi.

Erdem, "Özellikle turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, belgeli konaklama işletmelerimizin tamamının bu destekten yararlanabilmesi sektörümüzün rekabet gücünü artıracak, kayıtlı istihdamı destekleyecek ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Turizm geniş bir ekonomik ekosistem"

Alanya gibi turizmle yaşayan şehirlerde sektörün geniş bir ekonomik ekosistem oluşturduğuna dikkat çeken Erdem, şöyle devam etti: "Turizm; otelinden restoranına, kafesinden tekstilcisine, seyahat acentesinden transfer hizmetlerine, eğlence sektöründen turizm tesislerine mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerine kadar geniş bir ekonomik ekosistemdir. Bir otelin doluluğu arttığında yalnızca otel çalışanı değil; esnaf, restoran, tekstilci, ulaşımcı, üretici, tedarikçi ve turizme hizmet veren binlerce işletme bundan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir."Destek politikaları oluşturulurken turizm sektörünün tüm paydaşlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdem, turizmin yükünü birlikte taşıyan işletmelerin sektörün büyümesinden ve destek mekanizmalarından da mümkün olduğunca birlikte faydalanmasının Alanya ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Erdem, "Talebimiz; sektörümüz için önemli bir kazanım olan sigorta primi desteğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüm konaklama işletmelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve turizm sektörünün tüm paydaşlarının da destek politikalarında gözetilmesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem, Alanya ve turizm sektörü için daha önce dile getirdikleri birçok talebin ilgili kurumlar tarafından karşılık bulduğunu belirterek, bu taleplerinin de aynı anlayışla değerlendirilerek olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı