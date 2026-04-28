Başkan Erdem: 'Alanya'nın tarımsal potansiyelini daha ileriye taşımak için çalışıyoruz'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Nisan ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya Defterdarı İlhan Karayılan da misafir olarak katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Nisan ayı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

" Alanya'nın değerlerini tanıtmaya devam ediyoruz"

Alanya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin ve yerel değerlerinin tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Erdem, "YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Alanya'mızı birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla tanıttık. Ayrıca Alanya keçiboynuzu için Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunu gerçekleştirerek hem bölgemiz hem de ürünümüz adına tarihi bir adım attık" dedi.

"Tarım sektörünü güçlendirmeye yönelik adımlar attık"

Tarım alanında üreticilere yönelik çalışmalara da değinen Başkan Erdem, "Keçiboynuzu yetiştiriciliğine yönelik eğitim programları düzenleyerek üreticilerimize doğru dikim, bakım ve verimlilik teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardık. Bununla birlikte fidan dağıtım töreniyle üretimin yaygınlaşmasına katkı sağladık. Alanya'nın tarımsal potansiyelini daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"İş dünyamızın finansmana erişimi önceliğimiz"

Ekonomi ve finans alanındaki gelişmelere de değinen Başkan Erdem, "Turizm ve ihracat sektörlerimize yönelik destek taleplerimizi ilgili kurumlara ilettik ve bu girişimlerimizin karşılık bulmasından memnuniyet duyduk. Açıklanan kredi destekleri, iş dünyamızın finansmana erişimini kolaylaştıracaktır. Ayrıca bankacılık sektörü temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde üyelerimizin beklenti ve sorunlarını doğrudan iletme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Alanya'nın geleceği için ortak akılla çalışıyoruz"

Nisan ayı boyunca farklı alanlarda yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Erdem, "Ulusal ve uluslararası iş birliklerinden çevresel sürdürülebilirlik projelerine, turizmden spora kadar geniş bir yelpazede önemli toplantı ve organizasyonlara katıldık. Vefa turizmi programı, Mavi Akdeniz Projesi ve spor turizmine yönelik planlamalarla Alanya'mızın kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları ortak akıl anlayışıyla sürdürüyoruz" dedi.

Defterdar Karayılan'dan iş dünyasıyla iş birliği vurgusu

Toplantıya katılan Antalya Defterdarı İlhan Karayılan da meclis üyelerine hitap ederek, kamu ile iş dünyası arasındaki güçlü iletişimin önemine dikkat çekti. Defterdar Karayılan, meclis üyelerinden gelen soruları da yanıtlayarak, ev sahipliği için Başkan Erdem'e teşekkür etti.

Başkan Erdem ise şunları söyledi: "Defterdarımızın katılımı bizler için son derece kıymetlidir. Kamu-özel sektör iş birliğinin güçlenmesi, üyelerimizin yaşadığı sorunların daha hızlı çözülmesi ve sağlıklı bir ekonomik yapı oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı