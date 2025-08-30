Başkan Büyüksimitci: 'Konkordato sisteminde yeni bir düzelemeye ihtiyaç var'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çok iyi niyetlerle hayata geçirilen konkordato sisteminin son zamanlarda kötü niyetli kişiler tarafından istismar edildiğine dikkat çekerek, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında, meclis başkanlık divanı, meclis üyeleri, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu ve il genç girişimciler icra kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Ağustos ayının Türk milletinin zaferlerle dolu olan kutlu bir ay olduğunu belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayıp, vatan uğruna şehadete eren tüm şehitlere rahmet diledi.

Türkiye ekonomisinin hem kendi iç sorunları, hem küresel dalgalanmaların etkisi hem de bulunduğu coğrafyadaki savaş ve gerginliklerin stresiyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Özkaya, "Karşı karşıya bulunduğumuz yüksek enflasyon, pazar kayıplarımız, üretim maliyetini etkileyen ve bozulan girdi maliyetlerimiz, Uzak Doğu kökenli üretim baskısı ve dünyaya yayılan korumacılık adına konulan yüksek gümrük duvarları durumu daha da güçleştirmektedir. Bunlara ilave olarak sahadaki durumun ve hissedilen sıkıntıların, iş yapma kabiliyetimiz ve yatırım yapma iştahı üzerinde olumsuz etkiler yaptığını söylersek herhalde doğruyu söylemiş oluruz. Zira enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının piyasada önemli bir daralmaya neden olduğu aşikardır. Bankalarda limit genişlemelerine mal tedariğinde kullanılan ticari kredi kartı limitlerinin artırılmasına müsamaha edilmeli, taksit sayıları arttırılmalıdır" dedi.

Girdi fiyatlarındaki artışların, finansmana erişimde yaşanan zorlukların ve yüksek faizlerin güncel faaliyetlerindeki nakit akışının sağlıklı yürütülmesini engellediğini kaydeden Özkaya, "Değerli TL'nin de yurt dışı pazarlarımızda rekabet şansımızı zorladığı ortadadır. Değerli TL'nin ithalatı cazip hale getirdiğini, yurt içi ve yurt dışı pazarlarımızı yabancı menşeli ürünlere kaptırdığımızı, bunun da orta ve uzun vadide üretim ülkesi olan Türkiye'nin yapısal üretim dengesini bozacağı unutulmamalıdır. Bugün gelinen noktada, sahadaki sıkıntıların rahat ekonomisine yönelişin arttığını, elini sıcak sudan soğuk suya batırmayan, tek bir istekli ama katkısı olmayanların, üretim sektöründen kat ve kat fazla ve zahmetsiz gelir elde ettiğini istatistikler göstermektedir. Bunun en çarpıcı örneği son yayınlanan İSO ilk bin firmanın kar edenleri dahi, enflasyonun genellikle yarısı kadar bir oranda kar açıklamışken ki, bu kazançta faize giderken banka mevduatlarının %45-50'lerde olduğunu görmekteyiz. Bu ve benzeri risklerin giderilmesi adına, yöneticiye, istihdam sağlayana, ihracatçıya daha önceki toplantılarımız da söylediğimiz gibi kolaylıklar sağlanmalı, finansala erişim kolaylaştırılmalıdır. Özellikle Bu cümlelerde nefes kredisi gibi unsurlar artırılarak sanayiye aktarılmalıdır" diye konuştu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Ağustos ayının Türk milletinin tarih sahnesinde destan yazdığı ve bağımsızlık yolunda büyük zaferler kazandığı bir ay olduğunu belirterek, Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar şanlı ecdada rahmet diledi.

"Üretim çarklarını döndürmeye gayret ediyoruz"

Dünya ekonomisinin son dönemde belirsizliklerin ve risklerin gölgesinde ilerlediğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Küresel ölçekte yaşanan resesyon endişeleri, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler ticaretimizi doğrudan etkilemeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere ana ihracat pazarlarımızda talep daralması sürüyor" dedi.

Türkiye'de enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu, finansmana erişim konusunda hala zorluklar yaşandığını belirten Büyüksimitci, "Ancak buna rağmen sanayicilerimizin gayretiyle üretim, ihracat ve istihdamda istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Temmuz ayı dış ticaret verilerinde, ihracatımızın geçen yılın ilk 7 ayına göre sınırlı da olsa artış göstermesi, bu süreçte gösterdiğimiz direncin en somut göstergesidir. Özellikle Kayseri sanayisi, yaşanan tüm bu sıkıntılara rağmen üretim çarklarını döndürmeye, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu noktada emeği geçen tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"250 çalışan sayısı sınırını biraz daha genişletilmeli"

KOBİ tanımında kullanılan net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırının 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci şunları söyledi:

"Bizim de her fırsatta dile getirdiğimiz ve taleplerimiz arasında olan bu önemli karar, özellikle orta ölçekli işletmelerimizin önünü açacak, yatırım, istihdam ve finansman süreçlerine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu düzenleme, özellikle orta ölçekli işletmelerimizin KOBİ statüsünde kalarak desteklerden faydalanmasının önünü açacaktır. Ayrıca KOBİ tanımında yer alan yıllık 250 çalışan sayısı sınırının biraz daha genişletilmesi emek yoğun sektörlerimizde üretim ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm emeği teşekkürlerimizi sunuyorum."

"KOBİ'lerimizin makul faizlerle krediye erişimi sağlanmalı"

Konuşmasında sanayicilerin beklentilerine de değinen Büyüksimitci, "Finansmana erişimde yaşanan zorluklar hala en büyük sorunlarımızdan biridir. Bankaların KOBİ kredilerinde yüksek faiz ve ağır teminat şartları uygulamaları, işletmelerimizin nefes almasını zorlaştırmaktadır. Bu noktada KOBİ'lerimizin makul faizlerle krediye erişimi sağlanmalı, özellikle üretim ve ihracat yapan işletmelere ayrıcalıklı imkanlar sunulmalıdır. Ayrıca sadece finansman değil, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, Ar-Ge ve ihracat teşvikleri gibi alanlarda da desteklerin kapsamı genişletilmelidir" diye konuştu.

"TCMB Reeskont Kredisi hacmi arttırılmalı"

Reeskont hacminin artırılmasının firmaların uluslararası rekabet gücünü arttıracağına da dikkat çeken Büyüksimitci, "Bu dönemde toplam reeskont hacminin yıllık ihracat tutarının asgari yüzde 40'ı düzeyine çıkarılması önemli olacaktır. Döviz bazlı reeskont kredilerinin kullanım oranının ve günlük limitlerinin artırılması da, sanayicilerimizin likiditeye erişimini kolaylaştıracaktır. Uygulamada peşin olarak tahsil edilen faizin vade sonunda tahsil edilmesi, firmalarımıza finansman maliyetleri açısından rahatlama sağlayacaktır" diye konuştu.

"Nefes Kredisi'nin ikinci dilim paketi en az 50 milyar TL olmalı"

TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisinin işletmelere geçici de olsa bir nefes aldırdığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, "Bugün de üretim ve ticaretin devamlılığı için KOBİ'lerimizin uygun maliyetlerle finansmana erişimi kritik önem taşımaktadır. KOBİ'lerimizin zamanında ve düşük maliyetli krediye ulaşabilmesi; yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın artması, dolayısıyla da ülke ekonomimizin daha da güçlenmesi demektir. Bugün geldiğimiz noktada, finansman sıkıntısı yaşayan işletmelerimize adeta cansuyu olacak Nefes Kredisi ikinci dilim paketinin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Paket büyüklüğünün 25-30 milyar TL seviyelerinde olacağı ifade ediliyor. Biz paketin en az 50 milyar TL olması yönünde taleplerimizi ilettik. İnşallah kabul görürse 50 milyar TL işletmelerimize cansuyu olacaktır" dedi.

"Konkordato sistemi yeniden düzenlenmeli"

Konkordato başvurularında Türkiye genelinde geçen yıla göre ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Büyüksimitci, "Nakit akışı bozulmuş firmalarımızı korumak için çok iyi niyetle hayata geçirilmiş konkordato sistemi, ilan eden firmaların ödemelerini durdurması ya da tahsilatları ertelemesi, tedarikçi ve alacaklı firmaları zor durumda bırakmakta, bu da tedarik zincirine olumsuz yansımaktadır. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu aşikar. Bu nedenle konkordato sistemi, yalnızca borçlu firmaları değil, ticari ilişkide bulunduğu tüm tarafları koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu sürece ilişkin hazırlanan yeni düzenlemenin tüm bu sorunlara çözüm olmasını ve en kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ