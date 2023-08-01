Başiskele Belediyesi Güneş Enerji Sistemiyle Yıllık 600 Bin Lira Kar Elde Edecek

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Güneş Enerji Sistemi (GES) projesiyle Belediye yıllık 600 bin lira kar elde edecek. Belediye, güneş enerji sistemiyle kendi elektrik enerjisini üreterek tasarruf sağlayacak.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Güneş Enerji Sistemi (GES) projesiyle Belediye yıllık 600 bin lira kar elde edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiye verilen önem kapsamında güneş enerji sistemi (GES) projesi ilçede yaygınlaştırılıyor.

Bu yılın başından itibaren ilk kez güneş enerji sistemiyle kendi elektrik enerjisini üretmeye başlayan belediye, bütçesine ciddi oranda kendi elektriğini üreterek tasarruf elde ediyor.

Belediyenin tasarruf tedbirleri kapsamında 1840 metrekare alana sahip ana hizmet binasının çatısına yerleştirilen güneş panelleriyle yıllık 200 bin kilovatsaat enerji üretilerek, belediyeye yıllık yaklaşık 600 bin liralık tasarruf sağlanacak.

Panel başına 455 watt, toplamda ise 175 kilovatpik (kWp) güce sahip olacak yeni GES projesiyle aylık ortalama enerji, yaklaşık 200 hanenin elektrik faturasına eşdeğer olacak.

"Aylık yaklaşık 200 hanenin elektriğine karşılık gelecek bir elektrik üretimi sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, belediye ana hizmet binasının kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 40'nı GES projesinden üreteceklerini kaydetti.

Belediye olarak ikinci güneş enerjisi santralini devreye aldıklarını aktaran Özlü, daha önce de Fen İşleri Müdürlüğünün çatılarında GES projesini devreye aldıklarını hatırlattı.

Özlü, hemen hemen aynı kapasitede ikinci tesislerini de belediye binasında devreye aldıklarına değinerek, "Tabii kendi enerjimizi kendimiz üretip daha az karbon salınımı yapıp çevreci bir yaklaşımla kendi enerjimizi üretmeye çalışıyoruz. Belediye binamızın ihtiyacı olan elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını üretebileceğini ve oradan karşılayacağımızı düşünüyoruz. Bu da bizim için ciddi bir tasarruf anlamına gelecek. Hedefimiz; belediyemizin yıllık elektrik tüketimi ve sokak aydınlatmalarıyla ilgili ödediğimiz tüketimi doğal kaynaklardan karşılayıp yatırımlarla ilerleyen orta vadede kendi elektriğini, tükettiği elektriği kendi kaynaklarıyla karşılayan bir ekonomik yapı oluşturmak ve tasarruf anlayışı oluşturmak. Sadece bu çatıdan aylık olarak yaklaşık 200 hanenin elektriğine karşılık gelecek bir elektrik üretimi sağlayacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ana hizmet binamız üzerindeki GES projemizle 400 ila 500 hanenin elektrik tüketimi kadar bir enerji üretim yatırımımızı yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.