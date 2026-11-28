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Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan yayımlama hakkına sahip gazetelere uygulayacağı artış oranı yüzde 40'a yükseltildi. Anadolu basınının ekonomik şartların iyileştirilmesi amacıyla yapılan girişimlerin ardından kabul edilen karar, yerel gazeteler açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan yayımlama hakkına sahip gazetelere yapacağı artış oranı yüzde 40 olarak belirlendi. İlk etapta yüzde 25 olarak gündeme gelen artış oranı, Yönetim Kurulu aşamasında yüzde 35'e çıkarılırken, Genel Kurul'da verilen önergenin kabul edilmesiyle yüzde 40'a yükseltildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) ve Medya-İş Sendikası'nın girişimleriyle hayata geçirilen artış kararında, Anadolu basınının içinde bulunduğu ekonomik şartlar, artan kağıt ve baskı maliyetleri ile azalan satış ve reklam gelirleri etkili oldu.

Geçtiğimiz yıl yüzde 25 olarak uygulanan artışın ardından bu yıl yüzde 40'a yükseltilen oran, yerel gazetelerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmesi açısından önemli bir destek olarak değerlendirildi.

TGK ve Medya-İş'in girişimleri etkili oldu

Artış oranının yüzde 40'a çıkarılmasını sağlayan önergeye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyelerinin yanı sıra TGK ve Medya-İş temsilcileri de destek verdi.

Önergeye imza atan isimler arasında Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Müftüoğlu, TGK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ergün, TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, Erdoğan Erişen, Sinan Özer, Dilek Gappi, Tahir Gülebak, Kürşat Tuncel ve Hürmüz Seda Köktener yer aldı.

Kolaylı'dan teşekkür

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, alınan kararın Anadolu basını açısından son derece değerli olduğunu belirterek, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay başta olmak üzere TGK ve Medya-İş temsilcilerine, önergeye imza atan ve destek veren Genel Kurul üyelerine teşekkür etti.

Yerel gazetelerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmesi ve gazetecilik mesleğinin yaşatılması açısından yüzde 40'lık artışın önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kolaylı, Anadolu basınının güçlenmesi için dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kolaylı, "Birlikte hareket ettiğimizde Anadolu basını için önemli kazanımlar elde edebileceğimizi bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı