Amasra TTK'ya 20 nitelikli işçi alımı yapılacak

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda 20 nitelikli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 nitelikli işçi alımı yapılacağını müjdeledi.

Milletvekili Yusuf Aldatmaz, TTK Amasra Müessesesi'nde farklı branşlarda toplam 20 nitelikli işçi istihdam edileceğini duyurdu. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını belirten Milletvekili Aldatmaz, "Yeni istihdamla birlikte bölgemizde üretim gücümüz daha da artacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aldatmaz, alım yapılacak kadro ve işçi sayısı hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Lavuar İşçisi 2 kişi, kuyu vinç İşçisi 1 kişi, nakliyat işçisi 2 kişi, mekanizasyon ve pres işçisi 4 kişi, elektrik İşçisi 5 kişi, talaşlı imalat işçisi 1 kişi, kompresör cihazı kullanım ve bakım 3 kişi, sondaj işçisi 2 kişi." - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

