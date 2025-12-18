Amasra TTK'ya 20 nitelikli işçi alımı yapılacak

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 nitelikli işçi alımı yapılacağını müjdeledi.

Milletvekili Yusuf Aldatmaz, TTK Amasra Müessesesi'nde farklı branşlarda toplam 20 nitelikli işçi istihdam edileceğini duyurdu. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını belirten Milletvekili Aldatmaz, "Yeni istihdamla birlikte bölgemizde üretim gücümüz daha da artacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aldatmaz, alım yapılacak kadro ve işçi sayısı hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Lavuar İşçisi 2 kişi, kuyu vinç İşçisi 1 kişi, nakliyat işçisi 2 kişi, mekanizasyon ve pres işçisi 4 kişi, elektrik İşçisi 5 kişi, talaşlı imalat işçisi 1 kişi, kompresör cihazı kullanım ve bakım 3 kişi, sondaj işçisi 2 kişi." - BARTIN