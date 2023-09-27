Barbaros Hayrettin Paşa Doğu Karadeniz'de Petrol Aramalarına Başlıyor

Türkiye'nin Karadeniz'de sönen petrol umutları Barbaros ile yeniden alevlenecek

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi yaklaşık 1 yılın ardından tekrar Trabzon Limanı'na demirledi.

Bir buçuk ay Trabzon Limanında demirli kalacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi daha sonra Doğu Karadeniz'de petrol arayacak

TRABZON - -Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayrettin Paşa' yaklaşık 1 yılın ardından tekrar Trabzon Limanı'na demir atarken petrol aramalarına iki destek gemisi de eşlik edecek.

Trabzon Limanı'na demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, yaklaşık bir buçuk ay demirli kaldıktan sonra Doğu Karadeniz açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi.

Geçen yılın Kasım ayında Trabzon Limanına demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi aradan geçen 10 aylık sürenin ardından tekrar Trabzon Limanına demir atarken iki destek gemisiyle birlikte muhtemel Rize açıklarında petrol arayacağı öğrenildi.

Barbaros Hayrettin Paşa' Sismik Araştırma Gemisi'ni Trabzon Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Trabzon Liman İşletme Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Yaklaşık 1yıl önce Barbaros Hayrettin Paşa ve destek gemilerini Trabzon limanımızda ağırlamıştık. Oluşturduğumuz memnuniyet duygusu üzerine tekrar limanımızı kullanma cihetine gittiklerini bize iletmişlerdi. Gemi,1 adet destek gemisiyle rıhtımımızda. Gemi, Doğu Karadeniz'de petrol sismik araştırma yapmak üzere limanımıza gelmiş bulunuyor. Burada bir süre, bir takım çalışma faaliyetleri yapacaklar. Diğer tesisleriyle ilgili eksikleri gözden geçirdikten sonra muhtemelen Doğu Karadeniz'deki sondaj ile ilgili sismik araştırmaları yeniden başlatacaklar. Yaklaşık 45 gün gemiyi burada misafir edeceğiz. Trabzon'umuz için ülkemiz için hayırlı bir işe destek vermiş olacağız" dedi.

İnşallah Karadeniz'de petrolü bulacağız.

Karadeniz'de petrol bulacaklarını belirten Ermiş, "Fatsa taraflarında yani Orta Karadeniz'de araştırmalarını tamamladıklarını biliyoruz. Doğu Karadeniz kısmında da geçmişte 2011 yılında Sürmene açıklarında TPAO kendi imkanlarıyla bir araştırma yapmıştı, basından, kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla Rize taraflarına bu araştırma sürdürülecek. İnancım şu dur ki; inşallah doğal gazdan sonra Karadeniz'de petrolü de bulacağımız hissiyatı var. Çünkü 2011'de yapılan sondajlarda o dönemde 3 bin 500 metrelere kadar inilmişti şimdi yeni Abdülhamit Han sondaj gemisinin 12 bin metrelere kadar indiği ifade ediliyor. Azerbaycan'da petrol var, Romanya'da petrol var, neden bu havzada olmasın diye bu soruyu da sormadan edemiyoruz. İnşallah Karadeniz'de petrolü bulacağız" diye konuştu.