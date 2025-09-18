Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, AA Finans Masası'na konuk oldu: (2)

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logosuna sahip kartın ihracı ve kabulü noktasında başta yakın coğrafya, Türki cumhuriyetlerde olmak üzere çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hatta ilk temaslarımıza da başladık." dedi.

Deniz, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

TROY logosuna sahip kart sayısı ve bu kartlarla yapılan işlemlere ilişkin bilgiler veren Deniz, vatandaşın teveccühüyle 67 milyon karta ulaştıklarını, bu alanda çok önemli gelişme kaydettiklerini, milli değer olarak gördükleri TROY'u geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve vatandaşa değer oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Deniz, TROY'u sadece bir plastik kart olarak konumlandırmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun çok daha ötesinde, hem teknolojik anlamda hiçbir eksiği olmayan, karekodlu ödemeler, NFC temassız ödemeler ya da dijital cüzdanlarla entegrasyonlar anlamında hiçbir eksiği olmayan bir kart şeması, aynı zamanda günlük hayatında vatandaşımıza bir değer oluşturan kart şeması olarak da sunmayı arzu ediyoruz. Bu noktada bankalarımızın üzerinden, çeşitli platformlarda şu anda kampanyalarımız başladı. Diğer taraftan vatandaşımıza doğrudan temas etmek ve onlara bu faydaları sağlamak adına biz BKM'nin üç platformu üzerinde TROY'u büyütmeyi arzu ediyoruz. Bunlardan birincisi ulaşım platformumuz. Bu platformumuz sayesinde ülkemizdeki ulaşımla yapılan harcamalarda indirimler gerçekleşecek. Bir pilot ilde kampanyalarımızı sağladık. Bu yavaş yavaş diğer illere yayılacak."

"Her 4 işlemden en az birinin TROY ile gerçekleşmesini hedefliyoruz"

Ozan Deniz, TROY'un yaygınlaşması için kullanacakları ikinci platformlarının kart kabul noktasındaki TechPOS isimli ürünleri olduğunu belirterek, bu ürünün ödeme kaydedici cihazlarla sektördeki bankalar arasındaki bir köprü niteliğini taşıdığını, bu noktada vatandaşlara imkanlar sağlayacaklarını söyledi.

Üçüncü platformun BKM Express ismindeki ülkenin ilk dijital cüzdanı olduğunu ifade eden Deniz, şöyle devam etti:

"Yepyeni bir ara yüzle ve kullanıcı deneyimiyle şu anda güncelliyoruz ve BKM Express üzerinden vatandaşlarımıza indirimler, imkanlar, faydalar sağlanacak. TROY'da kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Kısa vadede her kart kullanıcısının cebinde bir TROY kart olmasını ve gerçekleştirilen her 4 işlemden en az birinin TROY ile gerçekleşmesini hedefliyoruz. Orta vadede ise hedefimiz sektör lideri olmak. Elbette ki sektör lideri olmak belki de çok büyük bir hedef gibi değerlendirilebilir ama biz bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çünkü TROY'un evrensel kümesi yüzde 96'lık pazar payı, ülkemizdeki yapılan işlemlerin yüzde 96'sını yurt içi işlemler oluşturmakta."

"Uzun vadede hedefimiz TROY'un ihracı"

BKM Genel Müdürü Deniz, kendilerine yönelik teveccühe ve ilgiye işaret ederek, özgüvenlerinin tam olduğunu ve ülkede sektör lideri olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Ülke içerisinde ışıkların yandığını, TROY'un yüzde 100 geçerli olduğunu ve işlemlerin Türkiye'nin her yanında gerçekleştirilebildiğini anlatan Deniz, "Uzun vadede hedefimiz bu ışıkları sınır ötesine taşımak. Başta yakın coğrafya, Türki cumhuriyetler olmak üzere, sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta ilk temaslarımıza da başladık. Bu bizim uzun vadeli hedefimiz olacak." diye konuştu.

"Türkiye'de saatte ortalama 1,6 milyon kartlı işlem yapılıyor"

Ozan Deniz, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısının 137 milyona, banka kartlarının 215 milyona, ön ödemeli kartların ise 105 milyona ulaştığını belirterek, temmuzda günlük 70 milyar liralık, aylık ise 2,16 trilyon liralık kartlı işlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin dijital anlamda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştiğine işaret eden Deniz, internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı harcamaların yüzde 30'unu oluşturduğunu, dükkan içinde her 5 ödemenin 4'ünün temassız yapıldığını, bu verilerin dijitalleşmenin arttığını gösterdiğini anlattı.

Deniz, bu yıl kartlı ödemelerde en yüksek aylık rakama temmuzda ulaştıklarını kaydederek, market ve alışveriş merkezleri, yemek ve gıda ile akaryakıt harcamalarının öne çıktığını bildirdi.

Geçen yıl kartlı işlemler hacminin 15 trilyon lira olarak gerçekleştiğini anımsatan Deniz, bunun 500 milyar dolarlık bir harcama anlamına geldiğini, kartlı ödemelerin gayrisafi milli hasılanın üçte biri büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Deniz, bu verinin kartlı ödemelerin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösterdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"BKM'nin işlettiği kartlı ödemelerden bahsediyorum, gün içinde şu anda ortalamada 40 milyon işlem gerçekleşir. Bunu saatlik ortalama 1,6 milyon işlem gibi düşünebiliriz. Bir saatlik kesintide ülkemizde 1,6 milyon adet işlem gerçekleşemeyecek. Bu çok önemli. Dolayısıyla kartlı ödemelerin güvenli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için BKM çok önemli rol oynamakta ama sadece kartlı ödemeler değil, hesaptan hesaba ödemelerde de çok önemli hizmetler sunuyoruz. Örneğin açık bankacılık kapsamında şu anda 15 milyondan fazla hesap sahibi bu servisi kullanıyor. Günlük 12 milyon işlemimiz var. Karekodlu ödemeler bizim sistemimizde gerçekleşir. Günlük 3 milyondan fazla işlem. Yine anlık ödeme sistemimiz FAST'in cep telefonu kullanılarak başlatılmasını sağlayan kolay adresleme sisteminin sahibiyiz. Burada da 35 milyondan fazla vatandaşımızın sahip olduğu kolay adres kullanılmakta."

"Şu anda günlük karekod işlemleri 3 milyon adetlerde gerçekleşmekte"

BKM Genel Müdürü Deniz, karekodlu ve dijital ödemelerle ilgili gelinen seviyeye ilişkin de bilgi verdi.

Karekodlu ödemelerin artık pek çok noktada görüldüğünü aktaran Deniz, ATM'lerde para çekerken, restoranlarda menülere bakarken bu karekodların kullanıldığını söyledi.

Deniz, karekodun güvenli ödeme sağlayan ve konforlu bir deneyim sunan teknoloji örneği olduğuna işaret ederek, daha çok Asya Pasifik ülkelerinde kullanıldığını, Çin, Malezya, Tayland, Japonya ve Singapur'un öne çıktığını anlattı. Batıda daha çok temassız ödemelerin öne çıktığında bahseden Deniz, "Ülkemiz arada bir köprü. Her iki ödeme yöntemini de destekleyen ve üzerine yenilikçi iş modelleri de kuran bir ülkeyiz. Karekodlu ödemeler çok önemli bir gelişim halinde." dedi.

Deniz, karekodlu ödemelerin nasıl başladığına ilişkin bilgiler paylaşarak, tüm kuruluşların tek bir formatı kullanarak ödeme gerçekleştirebildiğini ve kabul edebildiğini bildirdi.

Bu alanda BKM olarak hayata geçirdikleri düzenlemelerden bahseden Deniz, şunları söyledi:

"Buradaki adetlere baktığımızda ilk 7 ayda geçtiğimiz yıl gerçekleşen işlemlerin iki katına ulaştık. Bunlar muazzam bir rakam. Şu anda günlük karekod işlemleri 3 milyon adetlerde gerçekleşmekte. Çok önemsiyoruz bu teknolojiyi. Özellikle dijital cüzdanlarla beraber entegrasyonunda çok konforlu bir ödem alanı sağlıyor. Ülkemize yer edindiğini söylemek mümkün ve giderek yaygınlaşacağını biz görüyoruz. Yaygınlaşması adına da önemli çalışmalar yapacağız. TROY kartlarla gerçekleşen karekodlu işlemlerde indirim ve fayda sağlayacak çalışmalarımız olacak."

(Sürecek)