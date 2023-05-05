Banka Şikayetleri: Maaş Promosyonu ve Limit Artışı En Çok Şikayet Edilen Konular Arasında

Çözüm platformu Şikayetvar, maaş promosyonu ve limit artışı konularını mercek altına aldı. Gerçekleşen yeni düzenlemelerle birlikte emekli ve çalışanların yakından takip ettiği maaş ve promosyon konulu şikayetler, yüzde 287 artarken; para çekme limitini konu alan şikayetlerin artış oranı ise yüzde 212 oldu.

Çözüm platformu Şikayetvar, maaş promosyonu ve limit artışı konularını mercek altına aldı. Gerçekleşen yeni düzenlemelerle birlikte emekli ve çalışanların yakından takip ettiği maaş ve promosyon konulu şikayetler, yüzde 287 artarken; para çekme limitini konu alan şikayetlerin artış oranı ise yüzde 212 oldu.

Son dönemde kamu ve özel bankalar duyurdukları promosyon kampanyalarıyla yeni müşteriler kazanmaya çalışırken, milyonlarca emekli ve çalışan da bankaların sunduğu en cazip teklifleri yakından takip ediyor. Şikayetvar, 31 Mart 2022 ile 31 Mart tarihleri arasını kapsayan verilere göre; bankalarla ilgili maaş promosyonu konulu şikayetler bir önceki dönemle kıyaslandığında yüzde 287 artış oranıyla ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili 2022'de 808 olan şikayet sayısı 2023'te 3 bin 133'e tırmandı. Kamu bankalarına geçen dönem promosyonlarla ilgili 293 şikayet ulaşırken bu sayı yeni dönemde yüzde 436'lık artış ile bin 572 olarak gerçekleşti. Promosyonlarla ilgili özel bankalardaki şikayetler ise yüzde 486'lik artış ile 506'dan 2 bin 966'ya yükseldi.

PARA ÇEKME LİMİTİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER YÜZDE 212 ARTTI

Özel ve kamu bankalarıyla ilgili tüketicilerin çözüm aradığı bir diğer konu ise para çekme limiti oldu. Tüm bankalar genelinde para çekme limiti konulu şikayetler, yüzde 212 arttı. Geçen dönem 763 olan şikayet sayısı bu dönem 2 bin 384'e yükseldi. Bankaların kampanyalarını duyurmak ve reklam amacıyla tüketicilerine gönderdikleri kısa mesajlar ve maillerle ilgili şikayetlerde ise tüm bankalar genelinde yüzde 52 artış yaşandı.

POS CİHAZI ŞİKAYETLERİ YÜZDE 46'YA ULAŞTI

Finansal dünyada hemen hemen her işlemin sanal ortamda gerçekleşmesiyle birlikte tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm beklediği konular da değişim gösterdi ve bu durum şikayetlerde artışa neden oldu. Bu kapsamda POS cihazlarıyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerin bir önceki döneme oranla yüzde 46 artış gösterdi. Yine sanal ortamda gerçekleşen para transferi işlemleri ve tüketicinin işlemler sırasında yaşadığı sorunlar da bir önceki döneme oranla yüzde 44 arttı.

Araştırmaya göre; belirtilen dönemde tüm bankacılık sistemindeki şikayetler yüzde 22 artarak 423 binden 518 bine, özel bankalarla ilgili şikayetler yüzde 28 artış ile 295 binden 377 bine, kamu bankalarıyla ilgili şikayetler ise yüzde 10 artışla 128 binden 142 bine yükseldi.

KAMU BANKALARINDA HGS-OGS VE KGS ŞİKAYETLERİ YÜZDE 44 AZALDI

Söz konusu dönemde şikayet düşüşü yaşanan konu başlıkları incelendiğinde ise en büyük düşüşün otomatik geçiş sistemlerinde yaşandığı görülüyor. Verilere göre, bir önceki dönemle kıyaslandığında tüm bankalarda KGS-HGS ve OGS şikayetlerinde yüzde 21 düşün yaşanırken, bu oran kamu bankalarından yüzde 44, özel bankalarda ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kamu bankalarında hesap işletim ücretlerinde yüzde 30, online işlemlerde ise yüzde 37 oranında şikayet düşüşü yaşandığı görüldü.