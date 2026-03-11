Bangladeş, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle çeşitli ülkelerden dizel ithal ediyor

Bangladeş, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yaşanan enerji sıkışıklığını hafifletmek amacıyla çeşitli ülkelerden dizel ithal etti.

Bangladeş, dizel ihtiyacını Singapur, Malezya, Çin, Endonezya ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerden karşılayarak alternatif kaynaklardan tedariki güvence altına alıyor.

Bangladeş Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanlığından kıdemli yetkili Monir Hossain Chowdhury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ay Bangladeş-Hindistan Dostluk Boru Hattı (BIFP) aracılığıyla 10 bin ton dizelin ulaştığını bildirdi.

Chowdhury, bu ay için rezervlerin yeterli olduğunu, nisan için ise hazırlıkların sürdüğünü belirterek, Bangladeş'in dizel ve yakıt yağı ihtiyacında Malezya, Singapur ve diğer bazı ülkelerin önemli tedarik kaynaklarını oluşturduğunu dile getirdi.

Devlete ait petrol, gaz ve mineral arama ve dağıtım şirketi Petrobangla Başkanı Md. Arfanul Hoque da AA'ya yaptığı açıklamada, Orta Doğu krizinden dolayı bazı gemilerin mevcut anlaşmalar kapsamında gaz taşıyamadığını ve Katar'dan getirilmesinin aksadığını belirtti.

Bangladeş Enerji Bakan Yardımcısı Anindya Islam ise Prothom Alo gazetesine yaptığı açıklamada, dizel ithalatında artık birçok kaynağın bulunduğunu kaydetti.

Islam, "Brunei'den 120 bin ton petrol ithalatı süreci başlıyor. Ayrıca ABD'den de ithalat yapılabilir. Bu, ithalat kaynaklarında çeşitlilik sağlayacak." diye konuştu.

Bangladeş'te hükümet, küresel gelişmeler kaynaklı elektrik ve yakıt krizine karşı tasarruf amacıyla üniversitelerin Ramazan Bayramı tatiline erken başlamasına karar vermişti.