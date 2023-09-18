Balıkesir'de Jeotermal Serada Muz Yetiştiriciliği Devam Ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde özel sektör girişimi ile yapılan jeotermal serada muz yetiştiriciliği devam ediyor. 400 dekar alanda üretilen muzlar en çok İstanbul pazarında ilgi görüyor. Gönen'de 400 dekar alanda jeotermal kaynaklı seralarda üretimi planlanan ve hayata geçirilen muz yetiştiriciliği devam ederken bu seralarda muz, avakado, patlıcan, salatalık, biber ve domates gibi ürünlerinde üretimi yapılıyor.

Balıkesir muzu jeotermal serada yetişiyor

Jeotermal kaynaklı seralarda muz yetiştiriciliği devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde özel sektör girişimi ile yapılan jeotermal serada muz yetiştiriciliği devam ediyor. 400 dekar alanda üretilen muzlar en çok İstanbul pazarında ilgi görüyor.

Gönen'de 400 dekar alanda jeotermal kaynaklı seralarda üretimi planlanan ve hayata geçirilen muz yetiştiriciliği devam ederken bu seralarda muz, avakado, patlıcan, salatalık, biber ve domates gibi ürünlerinde üretimi yapılıyor. Mutlular Grup yetkilisi Mehmet Mutlu, İHA muhabirine tropikal ürünleri yetiştirdikleri için bu bölgede bulunmaların lojistik olarak avantajlı olduğundan bahsetti. "Bizim 400 dönüm üzerine kurulu jeotermal seralarımız var. Bu seralar içerisinde gördüğünüz gibi muz yetiştiriyoruz avakado, patlıcan, salatalık, domates ve biber üretimi yapıyoruz. Yılın 12 ayı ürün çıkartmayı planlıyoruz biz, bu çıkardığımız ürünleri genelde kendi bölgelerimizde Marmara bölgesinde değerlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Bandırma bu bölgelerde tüketime sunuyoruz ağırlıklı olarak. Tropikal ürün yetiştirdiğimiz için biz maliyetlerimiz tabi güneydeki üretimlere göre biraz daha fazla oluyor fakat bizim aslında burada yapmamızın amacı lojistikten kazanmaktı orada da aslında biraz daha avantajlı çıkıyoruz biz. Biliyorsunuz son dönemlerde yakıttaki zamlardan dolayı lojistik anlamında biz baya avantajlı duruma geldik özellikle bu bölgede" dedi.

Gönen'de kurulacak olan Türkiye'nin en büyük jeotermal sera alanı için konuşan Mutlu, "Biz de takip ediyoruz bölgeye kurulan jeotermal sera sahasını, ben açıkçası çok heyecanlanıyorum çünkü yaptığımız iş çok güzel gerçekten insan içine girmeden anlamıyor. İnsanlarında aynı şekilde üretim yapmasını ben çok istiyorum Gönen'de. Gerekli alt yapılar sağlandıktan sonra jeotermal enerji olarak veya seraların alanı hazır olduktan sonra ben bunu diğer bölgelerde de gördüm üreticiler aslında çok destekliyor böyle yatırımları ama gerekli alt yapının sağlanması lazım o sağlandıktan sonra bence çiftçiler için çok güzel bir olay" dedi.