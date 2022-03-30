BALIKESİR - 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege turizminde beklentileri artırdı

BALIKESİR (AA) - Çanakkale Boğazı'nda inşa edilerek 18 Mart'ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kuzey Ege'ye de ulaşım kolaylığı sağlamasıyla sezon öncesi beklentileri artırdı.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık, Çanakkale'nin de Ayvacık ilçelerinin yer aldığı Edremit Körfezi hem deniz hem Kazdağları'nın bol oksijenli havasıyla özellikle iç turizmde her yıl yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Çanakkale- Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, gazetecilere, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ulaşımda büyük avantaj sağladığını söyledi.

Çelik, "Önümüzdeki birkaç ay içinde açılacak Kazdağları'ndaki tünellerle bölgemiz ciddi anlamda Trakya'ya, Avrupa'ya, İstanbul'a ulaşım konusunda rahatlamış olacak. Biz bu anlamda dış pazarda Avrupa'da da Trans Balkan yolunun 1915 Çanakkale Köprüsü ile birleşmiş olmasından çok mutluyuz." dedi.

Avrupa'da yaşayan ve Çanakkale ile Balıkesir'e gelecek Türklerin de köprüyü yoğun şekilde kullanacağını düşündüklerini aktaran Çelik, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün aynı zamanda mimari bir sembol olduğunu dile getirdi.

"Körfezde konaklama artacak"

Köprüyü görmek için gelenlerin de olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bizim Avrupa aksında, Avrupa hattından hem iç pazar hem dış pazar anlamında ciddi bir potansiyeli bölgemize kazandıracağımızı düşünüyorum. Bu anlamda da rezervasyonlar alıyoruz ve bunu da bekliyoruz açıkçası. Eskiden Avrupa'da yaşayan Türkler, İstanbul üzerinden Anadolu'ya geçerlerken, giderlerken, bu sefer Çanakkale ve Balıkesir üzerinden Anadolu'ya gidecekler. Köprü, Çanakkale ve Balıkesir'de konaklamanın artmasına da katkı sağlayacak. Körfezde konaklama artacak. Konaklama sayılarını artırmak tabii ki burada yegane hedefimiz. En önemli görevimiz de diyebilirim açıkçası. Dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ulaşımı çözme anlamında bölgemize çok ciddi bir katkı sağlayacağını hatta dinamo görevini göreceğini düşünüyorum."

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Atamer Ulusoy ise köprünün turizme büyük katkılarının olacağını, bu pastadan herkesin payını alacağını belirtti.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan, "İlk bir haftada ortalama doluluk oranımızda yüzde 25-30 artışlar kaydettik. İstanbullunun bize erişimi ve ulaşması, Avrupalının, Balkanlının bize ulaşması çok daha kolay ve hızlı oldu. Biz çok mutluyuz. Köprüden dolayı yaz sezonunda da müthiş bir turist akını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Karavan turizminin yolunu daha da yaklaştırdı"

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin de köprünün İstanbul'u ve Avrupa'yı kendilerine yaklaştırdığını ifade etti.

Bunun avantajlarını yaşayacaklarını dile getiren Özgültekin, "Hem Ayvalık hem körfez bölgesinde karavan turizminin yolunu daha da yakınlaştırdı. Bizim için tabii ki muhteşem bir olanak sağladı. Bu sene daha fazla turist bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, köprü sayesinde kış mevsiminde durağanlaşan bölgedeki ekonominin, özellikle hafta sonlarında Trakya illeri ve İstanbul'dan gelecek günübirlik tatilcilerle canlanacağını kaydetti.

İlçe turizminin zenginliklerine değinen Çakırca, şöyle konuştu:

"Mesela İstanbul'un Trakya kısmında kalan Küçükçekmece, Esenyurt, Büyükçekmece gibi ilçelerinden bu bölgeye gelmek isteyen misafirlerimiz daha önce Bursa yolu güzergahını kullanmak zorunda kalabiliyordu. Tabii İstanbul'un şehir içi trafiğine ait yoğunluk nedeniyle de Kuzey Ege ve Ayvalık'a ulaşabilmekte güçlükler çekebiliyorlardı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Tekirdağ ve Edirne güzergahından gelmek isteyecek misafirlerimiz şimdi çok daha hızlı bir şekilde bölgemize ulaşabilecek."